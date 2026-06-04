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Pink az egész családját New Yorkba költöztette lánya kedvéért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Broadway
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 19:15
pinkCarey Hartköltözés
Az énekesnő és férje, Carey Hart komoly elhatározásra jutott. Pink lánya kedvéért az egész családot átköltöztette Los Angeles-ből New Yorkba.
Fekete Ágnes
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Pink és férje, Carey Hart komoly döntést hozott családjuk jövőjével kapcsolatban. A sztárpár Los Angeles-ből New Yorkba költözött, hogy 15 éves lányuk, Willow Hart közelebb kerülhessen Broadway-álmához. 

Pink lánya kedvéért átköltöztette az egész családot Los Angeles-ből New York-ba
Pink lánya kedvéért átköltöztette az egész családot Los Angeles-ből New Yorkba (Fotó: Lev Radin /  Northfoto)
  • Pink lánya egyre komolyabban veszi a színészi-énekesi pályát és egyszerűen imádja a Broadway-t
  • A 46 éves énekesnő elképesztően büszke lányára, és mindenben támogatja őt
  • Éppen ezért is Pink az egész családját átköltöztette Los Angeles-ből New Yorkba, így lánya közelebb kerülhet Broadway-hez

Pink az egész családját New Yorkba költöztette lánya kedvéért

Pink legutóbbi interjújában elárulta, hogy lánya miatt az egész családdal átköltöztek Los Angeles-ből New Yorkba. Ennek oka pedig a lánya Broadway iránti rajongása volt. Willow Hart már hosszú ideje érdeklődik a színház világa iránt, de az elmúlt években ez az érdeklődés komoly elhivatottsággá vált. A tinédzser rendszeresen jár előadásokra, figyelemmel követi a Broadway legnagyobb sztárjait, és egyre több időt tölt azzal, hogy megismerje a szakma kulisszatitkait. Pink úgy véli, lánya egész gyermekkorában alkalmazkodott az ő karrierjéhez. A család együtt utazta körbe a világot a turnék során, Willow pedig már nagyon fiatalon megtapasztalhatta, milyen az élet a reflektorfényben. Most azonban fordult a helyzet, neki kell támogatnia lányát:

A musicalek megszállottja. Egész életében követett engem a világ minden tájára - turné közben és azon kívül is -, és azt mondtam neki: Most rajtad a sor, mi követünk téged.

Pink családja hosszú éveken át mindenben támogatta az énekesnőt, éppen ezért úgy érzi, most rajta a sor
Pink családja hosszú éveken át mindenben támogatta az énekesnőt, éppen ezért úgy érzi, most rajta a sor (Fotó: Tammie Arroyo / AFF-USA.com /  Northfoto)

Willow Hart Broadway-álma teljesülni látszik

A költözéssel Pink lánya még közelebb került ahhoz a világhoz, amely régóta lenyűgözi. A család rendszeresen látogat Broadway-előadásokat, a fiatal lány pedig egyre több szakmai kapcsolatot épít a színházi közegben. Pink szerint Willow nem csupán rajongóként tekint a Broadway-re. A fiatal lány komolyan érdeklődik a színészet, az éneklés és a musicalszerepek iránt, ezért a család minden támogatást megad számára ahhoz, hogy kipróbálhassa magát ezen a területen.

Pink lánya már most tündököl

Willow az utóbbi hónapokban több alkalommal is felhívta magára a figyelmet. A 15 éves tinédzser korábban többször is megmutatta tehetségét a nyilvánosság előtt. Áprilisban édesanyjával együtt jelent meg a The Lost Boys című Broadway-musical premierjén, ahol a vörös szőnyegen is magabiztosan pózolt a fotósok előtt. A fiatal lány elegáns vörös ruhában érkezett, és sokan megjegyezték, mennyire hasonlít híres édesanyjára. Pink úgy érzi, most egy új szerepbe került: már nemcsak világsztár előadó, hanem egy feltörekvő tehetség legnagyobb támogatója is. 

 

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