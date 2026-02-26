Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ennyi volt, itt a vége: 20 év és két közös gyerek után válik az álompár

2026. február 26.
20 év és két közös gyerek után válik az énekesnő. Pink elhagyja a férjét.
Sajtóhírek szerint Pink 20 év házasság után válik férjétől, Carey Harttól. Az énekesnőnek és a korábbi profi motocross versenyzőnek két közös gyermekük született: lányuk, Willow Sage és fiuk, Jameson Moon. A pár már kétszer is szakított, mióta 2001-ben összejöttek - írja a Mirror

Pink és családja még egy 2022-es díjátadón
Fotó: imageSPACE

A páros még a kétezres évek elején találkoztak Philadelphiában a Summer X Games elnevezésű extrém sporteseményen. Az esetnek az lett a vége, hogy Carey kórházba került, miután a beszámolók szerint 10 métert zuhant, miközben biciklijén egy szaltót kísérelt meg, eltörve a jobb lábát, három bordáját és a farkcsontját.

Válik Pink

2003-ban szakítottak először, de újra találkoztak, amikor Pink versenyzés közben egy boxutca-táblára írt felirattal megkérte a kezét. Carey először nem vette észre a táblát, és folytatta a versenyt, mielőtt eltért volna, hogy igent mondjon.

A sportsztár később a People magazinnak úgy nyilatkozott: „Már a találkozásunk utáni első hetekben tudtam, hogy életem végéig vele akarok lenni.”

2006 januárjában Costa Ricában házasodtak össze, de mindössze két évvel később ismét szakítottak, ez ihlette Pink egyik legnagyobb slágerét, a So What? című dalt.

Pink – valódi nevén Alecia Beth Moore Hart – ezt követően teljesen összetört. Mindent megtett azért, hogy újra együtt lehessenek a férfival, a kibékülés reményében terapeutához fordult. Végül ikerrel jártak, ugyanis két éven belül újra együtt voltak Carey-vel, és az első gyermeküket várták. 

 

