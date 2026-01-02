Aggasztó fotót posztolt a világsztár énekesnő: kórházban töltötte a szilvesztert

Pink a kórházi ágyból kívánt boldog újévet rajongóinak. Az énekesnő 2025. december 31-én egy Instagramon megosztott szelfivel jelentkezett, amelyen kórházi ruhában, nyakán nagy kötéssel, mosolyogva látható.

Pink és férje, Carey Hart

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Pink kórházban köszöntötte az új évet

Pink a bejegyzésben azt is elárulta, miért kellett szilveszterkor kórházba vonulnia. Tréfásan megjegyezte, hogy nem arcfelvarráson esett át, hanem „két új, csillogó porckorongot” kapott a nyakába. „A rock and roll kontaktsport” – írta, hozzátéve, hogy miközben családja snowboardozott, ő egyedül töltötte az ünnepet a kórházi szobában.

Pink a posztban visszatekintett a 2025-ös évére is. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt év mindannyiuk számára rendkívül megterhelő volt, a teljesen lesújtó eseményektől egészen az apró bosszúságokig minden belefért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nehézségek mellett sok szépséget is hozott az év, és hálás azért, hogy minden nap felkelhetett, gondoskodhatott a gyermekeiről, és segíthette őket álmaik megvalósításában.

Az énekesnő kétgyermekes édesanyaként arról is írt, hogy 2025-ben fontos emberektől kellett búcsút vennie, megvalósult álmokat és rémálmokat is átélt. A 2026-os évre azt a célt tűzte ki maga elé, hogy dolgozni fog mások és családjaik döntési szabadságának megőrzéséért, valamint a boldogságra való törekvés támogatásáért, írja a People.