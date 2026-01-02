SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Aggasztó fotót posztolt a világsztár énekesnő: kórházban töltötte a szilvesztert

pink
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 07:40
énekesnőbetegség
Mi lehet a baj? Pink fotója megijesztette a rajongókat.

Pink a kórházi ágyból kívánt boldog újévet rajongóinak. Az énekesnő 2025. december 31-én egy Instagramon megosztott szelfivel jelentkezett, amelyen kórházi ruhában, nyakán nagy kötéssel, mosolyogva látható.

Pink és Carey Hart
Pink és férje, Carey Hart
Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Pink kórházban köszöntötte az új évet

Pink a bejegyzésben azt is elárulta, miért kellett szilveszterkor kórházba vonulnia. Tréfásan megjegyezte, hogy nem arcfelvarráson esett át, hanem „két új, csillogó porckorongot” kapott a nyakába. „A rock and roll kontaktsport” – írta, hozzátéve, hogy miközben családja snowboardozott, ő egyedül töltötte az ünnepet a kórházi szobában.

Pink a posztban visszatekintett a 2025-ös évére is. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt év mindannyiuk számára rendkívül megterhelő volt, a teljesen lesújtó eseményektől egészen az apró bosszúságokig minden belefért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nehézségek mellett sok szépséget is hozott az év, és hálás azért, hogy minden nap felkelhetett, gondoskodhatott a gyermekeiről, és segíthette őket álmaik megvalósításában.

Az énekesnő kétgyermekes édesanyaként arról is írt, hogy 2025-ben fontos emberektől kellett búcsút vennie, megvalósult álmokat és rémálmokat is átélt. A 2026-os évre azt a célt tűzte ki maga elé, hogy dolgozni fog mások és családjaik döntési szabadságának megőrzéséért, valamint a boldogságra való törekvés támogatásáért, írja a People.

Pink 2025-ben többször is tájékoztatta rajongóit egészségi állapotáról. A nyár végén arról számolt be, hogy bakteriális fertőzésből lábadozik. Akkor egy olyan fotót osztott meg, amelyen infúzióra kötve, egy kanapén pihenve volt látható, kezében egy pohár borral. A bejegyzésben azt írta, hogy minden rendben halad a felépülése során.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu