"Nem is tudtam róla" - megszólalt a válással kapcsolatban a világhírű énekesnő

Ahogy arról mi is beszámoltunk, olyan hírek röppentek fel, hogy Pink 20 év házasság után válik férjétől, Carey Harttól. A világhírű énekesnőnek és a korábbi profi motokrossz versenyzőnek két közös gyermeke született: a lányuk, Willow Sage és a fiuk, Jameson Moon. A pár kétszer is szakított, mióta 2001-ben összejöttek, majd 2006 januárjában Costa Ricában összeházasodtak. Mindössze két évvel később viszont ismét szétmentek: ez ihlette Pink egyik legnagyobb slágerét, a So What? című dalt, majd a házaspár végül sokadjára is kibékült. A pletykák szerint nemrég újból különváltak, amire nemrég Pink a közösségi oldalán reagált.

Megszólalt a válással kapcsolatban Pink / Fotó: Amy Katz

Reagált a válásról szóló pletykákra Pink

Szóval, most értesültem arról, hogy külön élek a férjemtől. Nem is tudtam róla

– mondta el az énekesnő egy, az Instagramon-oldalán megosztott videóban, csütörtökön.

Köszönöm, hogy szóltatok. Nem szeretnétek ezt a gyerekeinknek is elmondani? Mert ők sem tudnak róla

- tette hozzá Pink, határozottan tagadva a válásáról szóló pletykákat, mialatt azt is sérelmezte, amiért az eredményei helyett inkább a feltételezett bukásáról szólnak a hírek.

Mindez azután történt, hogy egy forrás a People magazinnak arról számolt be, a pár a napokban másodjára is szakított - írja a Page Six, amely már felvette a kapcsolatot Pink és Hart képviselőivel, választ azonban egyelőre nem kaptak.