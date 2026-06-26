Millie Bobby Brown megdöbbentő vallomást tett arról, hogyan esett depresszióba a Stranger Things fináléja után. A színésznő tízévesen csatlakozott a produkcióhoz és közel egy évtizeden át az élete középpontjában állt. Most, hogy a világsikerű Netflix-sorozat végleg lezárult, őszintén beszélt arról, milyen nehéz volt elengedni a karakterét.

Millie Bobby Brown depressziós volt a Stranger Things fináléja utáni időszakban

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Millie Bobby Brown őszinte vallomást tett arról, milyen nehéz volt túllépnie a nagysikerű Netflix sorozaton

őszinte vallomást tett arról, milyen nehéz volt túllépnie a nagysikerű sorozaton A Stranger Things Eleven -je a finálé után szinte azonnal depresszióba esett

-je a finálé után szinte azonnal depresszióba esett A fiatal sztár kényszeresen hívogatta a sorozatbeli színésztársait, hogy meggyőződjön arról, jóban maradnak-e.

Millie Bobby Brown depresszióba esett a Stranger Things fináléja után

Millie Bobby Brown új filmje, az Enola Holmes 3 népszerűsítése közben a Happy Sad Confused című podcast műsorban megdöbbentő vallomást tett arról, milyen nehéz volt elengednie a sorozatot a Stranger Things fináléja után. Elárulta, hogy a forgatás lezárása után hetekig nehezen találta a helyét, sőt, saját bevallása szerint depresszióval is küzdött. És bár alapvetően vidám és optimista embernek tartja magát, mégis, amikor a családjával megnézte az utolsó epizódot, hosszú időn keresztül nem tudta feldolgozni a látottakat. Úgy érezte, mintha egy egész életet hagyott volna maga mögött, mivel Eleven nem csupán egy szerep volt számára, hanem a személyiségének egy része.

Millie Bobby Brown 10 évesen került a Stranger Things stábjába

(Fotó: MediaPunch/face to face/Northfoto)

Millie Bobby Brown gyászolta szerepét

A színésznő szerint a Stranger Things forgatásának utolsó napjai különösen nehezek voltak számára. És bár mindenki izgatott volt a finálé miatt, a stábtagok és a színészek is tudták, hogy egy olyan időszak ér véget, amely örökre megváltoztatta az életüket. Millie Bobby Brown szerint olyan érzés volt, mintha egyszerre veszítené el a munkahelyét, a második családját és a gyermekkorát. Emiatt a promóciós körút során szinte végig kizárólag fekete ruhákat viselt, így gyászolta karakterét és a közel egy évtizedes időszakot az életében.

Millie Bobby Brown hívogatni kezdte kollégáit, hogy meggyőződjön arról, jóban maradnak-e

(Fotó: RW/Northfoto)

Millie Bobby Brown kényszeresen hívogatta kollégáit

A színésznő később egy egészen érdekes módot választott a feldolgozásra. A Stranger Things fináléja után sorra felhívta a szereplőtársait. Nem azért, mert komoly konfliktusok alakultak volna ki közöttük, hanem mert úgy szerette volna lezárni ezt az életszakaszt, hogy senkiben ne maradjon rossz érzés. Elmondása szerint felkereste többek között David Harbour-t, Finn Wolfhardot, Gaten Matarazzót, Noah Schnappet, Caleb McLaughlint és Winona Rydert is és mindenkinek ugyanazt mondta.

Még mindig barátok vagyunk, ugye? Vagyis nem fogtok többé nem beszélni velem? Sajnálom, ha valaha is megbántottalak titeket.

Így próbált túllépni a depresszión. És bár ma már jól van, Millie Bobby Brown úgy érzi, Eleven karaktere örökre az élete része marad.