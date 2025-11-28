Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem hiszünk a szemünknek: Ennyit változtak a Stranger Things sztárjai!

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 15:52
Stranger ThingsMillie Bobby Brownakkor és most
A Netflix ismét visszakalauzolt bennünket Hawkins rejtélyes városába. A Stranger Things már közel egy évtizede varázsolja el rajongóit, cikkünkben pedig felidézzük, hogyan is festettek a sikersorozat szereplői a széria kezdetekor, illetve kiből lett igazi sztár, és ki nem tudta kinőni a karakterét.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A héten végre megérkezett a Netflixre a Stranger Things várva várt utolsó, 5. évada. A platformot teljesen lefagyasztó széria szereplői nem kis utat bejárva, egy közel 10 éve tartó közös projekt végére tehetnek pontot hamarosan. A műsor főszereplőire, a Duffer testvérek által gondosan kiválasztott színészcsemetékre pedig szinte már rá sem lehet ismerni, ha újrázunk az első évadból. Az apró sztárpalánták pillanatok alatt kész színészekké váltak, de vajon a karrierjük is velük együtt tudott fejlődni?

Netflix's 'Stranger Things' Season 3 Premiere - Santa Monica
A Stranger Things 5. évad most debütált, de a sorozat 2016-ban indult útnak, azóta pedig a legnézettebb Netflix-sorozatok egyik éllovasa lett (Fotó: O'Connor/AFF-USA.com)

Kiből faragott igazi sztárt a Stranger Things?

Finn Wolfhard

Az Elevenbe fülig szerelmes, sötét fürtös Mike-ot alakító Finn Wolfhard karrierje nem csak Stranger Thingsben merül ki. A barátja nyomába eredő kissrác azóta több nagy sikerű filmszériában is felbukkant, például a Szellemirtókban vagy a jelenleg az HBO Maxon sorozatként rémisztgető Az-franchise filmjeiben.

A kis Mike kerek pofija eltűnt, hosszú fürtjei pedig megrövidültek (Fotó: Northfoto)

Noah Schnapp

Jó eséllyel a Stranger Things 5. évadában botránykeltésre készülő Noah Schnapp sem azt a karriert futja be, mint amit képzelt magának a sorozat indulásakor. Bár az első epizódban felszívódó Willt megtestesítő Schnapp is még csak éppen levetette magáról a gyerekszínész jelzőt, idén töltötte a 21-et, így még tengernyi ideje van beindítani hollywoodi pályafutását. Persze, már most is elmondhatja magáról, hogy forgathatott például Adam Sandlerrel, de ő szolgáltatta a Snoopy és Charlie Brown-ban utóbbi orgánumát.

Noah Schnapp az 5. évadra ismét a széria központi szereplője lehet (Fotó: Northfoto)

Sadie Sink

A sorozat cselekményébe a 2. évadban bekapcsolódó Sadie Sink is igyekszik megvetni a lábát a Netflix területén kívül. Korábban Brendan Frasernek segédkezett az Oscar-díj elnyerésében A bálna című drámában, de A Stranger Things vöröskéje hamarosan a Marvel-franchise-ban is fel fog bukkanni. Méghozzá a forgatási balesetet szenvedő Tom Holland új Pókember-filmjében, a hajszínéből pedig következtetni is lehet, kit fog majd alakítani.

Sadie Sink a Netflix-filmekből időközben átpártol a Marvel-mozik világába (Fotó: Northfoto)

Caleb McLaughlin

A gyerekbanda legidősebb tagja a maga 24 évével, így nem is csoda, hogy Caleb McLaughlint a sorozat végeztével már tárt karokkal várja Hollywood. Igaz, már eddig is komoly neveket véshetett fel a „kikkel forgattam együtt” listájára, hiszen a Városi cowboy-ban Idris Elba, míg a Szabadíts meg a gonosztól című horrorban pedig a még mindig Oscar nélküli Glenn Close mellett tűnt fel. Jövőre pedig egy animációs sportvígjátékban, a Goat-ban napjaink egyik legkiválóbb kosarasával, Stephen Curry-vel fog osztozni a vásznon.

Caleb McLaughlinre is alig lehet ráismerni ezzel dús arcszőrzettel  (Fotó: Northfoto)

Gaten Matarazzo

A széria szeretni való, beszédhibás, pufi fiújának talán már kevésbé hozta meg a szerencsét a Stranger Things. A széria Dustinja nem igazán tudott kinőni az epizódszereplői skatulyából. A Netflix csúcsszériáján kívül többnyire kevésbé ismert műsorokban tűnik fel, illetve szinkronmunkákban lel örömöt.

Van, ami nem változik: A jellegzetes séró és a sajátos mosoly örök marad Gaten Matarazzo esetében (Fotó: Northfoto)

Millie Bobby Brown

A lényeget a végére hagytuk, hiszen vitathatatlanul a Stranger Things főhősnőjének karrierje vette a legnagyobb lendületet. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Brown kisasszony 2016 óta a Netflix első számú női arca lett, hiszen a streamingóriás több más gigaprodukciójában is, így az Enola Holmes-filmekben vagy az Elektronikus államban is főszerepet kapott, emellett pedig botrányaival és a kritikusainak címzett csípős visszaszólásaival is gyakorta kerül az újságok címlapjaira.

Elképesztő, hogy Millie Bobby Brownból micsoda nő lett, a színésznő ráadásul már édesanya is (Fotó: Northfoto)

A Stranger Things 5. évada 2025. november 27-én startolt el négy epizóddal. A finálé további négy részéből három majd december 26-án, míg a mindent lezáró fejezet feltehetően 2026. január 1-én landol a platform kínálatában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu