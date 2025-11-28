Nem hiszünk a szemünknek: Ennyit változtak a Stranger Things sztárjai!

A héten végre megérkezett a Netflixre a Stranger Things várva várt utolsó, 5. évada. A platformot teljesen lefagyasztó széria szereplői nem kis utat bejárva, egy közel 10 éve tartó közös projekt végére tehetnek pontot hamarosan. A műsor főszereplőire, a Duffer testvérek által gondosan kiválasztott színészcsemetékre pedig szinte már rá sem lehet ismerni, ha újrázunk az első évadból. Az apró sztárpalánták pillanatok alatt kész színészekké váltak, de vajon a karrierjük is velük együtt tudott fejlődni?
Az Elevenbe fülig szerelmes, sötét fürtös Mike-ot alakító Finn Wolfhard karrierje nem csak Stranger Thingsben merül ki. A barátja nyomába eredő kissrác azóta több nagy sikerű filmszériában is felbukkant, például a Szellemirtókban vagy a jelenleg az HBO Maxon sorozatként rémisztgető Az-franchise filmjeiben.
Jó eséllyel a Stranger Things 5. évadában botránykeltésre készülő Noah Schnapp sem azt a karriert futja be, mint amit képzelt magának a sorozat indulásakor. Bár az első epizódban felszívódó Willt megtestesítő Schnapp is még csak éppen levetette magáról a gyerekszínész jelzőt, idén töltötte a 21-et, így még tengernyi ideje van beindítani hollywoodi pályafutását. Persze, már most is elmondhatja magáról, hogy forgathatott például Adam Sandlerrel, de ő szolgáltatta a Snoopy és Charlie Brown-ban utóbbi orgánumát.
A sorozat cselekményébe a 2. évadban bekapcsolódó Sadie Sink is igyekszik megvetni a lábát a Netflix területén kívül. Korábban Brendan Frasernek segédkezett az Oscar-díj elnyerésében A bálna című drámában, de A Stranger Things vöröskéje hamarosan a Marvel-franchise-ban is fel fog bukkanni. Méghozzá a forgatási balesetet szenvedő Tom Holland új Pókember-filmjében, a hajszínéből pedig következtetni is lehet, kit fog majd alakítani.
A gyerekbanda legidősebb tagja a maga 24 évével, így nem is csoda, hogy Caleb McLaughlint a sorozat végeztével már tárt karokkal várja Hollywood. Igaz, már eddig is komoly neveket véshetett fel a „kikkel forgattam együtt” listájára, hiszen a Városi cowboy-ban Idris Elba, míg a Szabadíts meg a gonosztól című horrorban pedig a még mindig Oscar nélküli Glenn Close mellett tűnt fel. Jövőre pedig egy animációs sportvígjátékban, a Goat-ban napjaink egyik legkiválóbb kosarasával, Stephen Curry-vel fog osztozni a vásznon.
A széria szeretni való, beszédhibás, pufi fiújának talán már kevésbé hozta meg a szerencsét a Stranger Things. A széria Dustinja nem igazán tudott kinőni az epizódszereplői skatulyából. A Netflix csúcsszériáján kívül többnyire kevésbé ismert műsorokban tűnik fel, illetve szinkronmunkákban lel örömöt.
A lényeget a végére hagytuk, hiszen vitathatatlanul a Stranger Things főhősnőjének karrierje vette a legnagyobb lendületet. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Brown kisasszony 2016 óta a Netflix első számú női arca lett, hiszen a streamingóriás több más gigaprodukciójában is, így az Enola Holmes-filmekben vagy az Elektronikus államban is főszerepet kapott, emellett pedig botrányaival és a kritikusainak címzett csípős visszaszólásaival is gyakorta kerül az újságok címlapjaira.
A Stranger Things 5. évada 2025. november 27-én startolt el négy epizóddal. A finálé további négy részéből három majd december 26-án, míg a mindent lezáró fejezet feltehetően 2026. január 1-én landol a platform kínálatában.
