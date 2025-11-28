Nem hiszünk a szemünknek: Ennyit változtak a Stranger Things sztárjai!

A héten végre megérkezett a Netflixre a Stranger Things várva várt utolsó, 5. évada. A platformot teljesen lefagyasztó széria szereplői nem kis utat bejárva, egy közel 10 éve tartó közös projekt végére tehetnek pontot hamarosan. A műsor főszereplőire, a Duffer testvérek által gondosan kiválasztott színészcsemetékre pedig szinte már rá sem lehet ismerni, ha újrázunk az első évadból. Az apró sztárpalánták pillanatok alatt kész színészekké váltak, de vajon a karrierjük is velük együtt tudott fejlődni?

A Stranger Things 5. évad most debütált, de a sorozat 2016-ban indult útnak, azóta pedig a legnézettebb Netflix-sorozatok egyik éllovasa lett (Fotó: O'Connor/AFF-USA.com)

Kiből faragott igazi sztárt a Stranger Things?

Finn Wolfhard

Az Elevenbe fülig szerelmes, sötét fürtös Mike-ot alakító Finn Wolfhard karrierje nem csak Stranger Thingsben merül ki. A barátja nyomába eredő kissrác azóta több nagy sikerű filmszériában is felbukkant, például a Szellemirtókban vagy a jelenleg az HBO Maxon sorozatként rémisztgető Az-franchise filmjeiben.

A kis Mike kerek pofija eltűnt, hosszú fürtjei pedig megrövidültek (Fotó: Northfoto)

Noah Schnapp

Jó eséllyel a Stranger Things 5. évadában botránykeltésre készülő Noah Schnapp sem azt a karriert futja be, mint amit képzelt magának a sorozat indulásakor. Bár az első epizódban felszívódó Willt megtestesítő Schnapp is még csak éppen levetette magáról a gyerekszínész jelzőt, idén töltötte a 21-et, így még tengernyi ideje van beindítani hollywoodi pályafutását. Persze, már most is elmondhatja magáról, hogy forgathatott például Adam Sandlerrel, de ő szolgáltatta a Snoopy és Charlie Brown-ban utóbbi orgánumát.

Noah Schnapp az 5. évadra ismét a széria központi szereplője lehet (Fotó: Northfoto)

Sadie Sink

A sorozat cselekményébe a 2. évadban bekapcsolódó Sadie Sink is igyekszik megvetni a lábát a Netflix területén kívül. Korábban Brendan Frasernek segédkezett az Oscar-díj elnyerésében A bálna című drámában, de A Stranger Things vöröskéje hamarosan a Marvel-franchise-ban is fel fog bukkanni. Méghozzá a forgatási balesetet szenvedő Tom Holland új Pókember-filmjében, a hajszínéből pedig következtetni is lehet, kit fog majd alakítani.

Sadie Sink a Netflix-filmekből időközben átpártol a Marvel-mozik világába (Fotó: Northfoto)

Caleb McLaughlin

A gyerekbanda legidősebb tagja a maga 24 évével, így nem is csoda, hogy Caleb McLaughlint a sorozat végeztével már tárt karokkal várja Hollywood. Igaz, már eddig is komoly neveket véshetett fel a „kikkel forgattam együtt” listájára, hiszen a Városi cowboy-ban Idris Elba, míg a Szabadíts meg a gonosztól című horrorban pedig a még mindig Oscar nélküli Glenn Close mellett tűnt fel. Jövőre pedig egy animációs sportvígjátékban, a Goat-ban napjaink egyik legkiválóbb kosarasával, Stephen Curry-vel fog osztozni a vásznon.