Óriási a baj! David Harbour összeroppant: a forgatást is otthagyta a Stranger Things sztárja

Egy biztos: nem fogja visszasírni a 2025-ös évet a Stranger Things apukája. A Marvel- és Netflix-filmek és sorozatok állandó szereplőjének vesszőfutása már 2024 végén indult, mikor David Harbour volt felesége, Lily Allen beadta a válópert, ezt követően pedig folyamatosan derültek ki a mocskosabbnál mocskosabb részletek a viharos kapcsolatukról, illetve annak zátonyra futásáról.

A Stranger Things 5. évadában is felbukkanó David Harbour már nem bírta a rá nehezedő nyomást (Fotó: KGC-102/870)

A baj itt viszont még mindig nem ért véget, hiszen mire felocsúdott volna a válásból, jött is a következő dráma: Millie Bobby Brown zaklatással vádolta meg Harbourt, mindössze pár héttel a Stranger Things fináléjának debütálása előtt. És ahogy anno Horst Fuchs mondta: „És ez még mindig semmi!”. David Harbourt és a Stranger Things egész stábját meghurcolták a rajongók a sorozat botrányosan rossz befejezése miatt. A színész azonban 2026-ot sem tudja tiszta lappal indítani, hiszen pár nappal január 1-je után jött az újabb botrány: David Harbour otthagyta filmje forgatását!

David Harbour Millie Bobby Brown életét is megkeserítette, a színésznő zaklatással vádolta meg sorozatbéli fogadott apját (Fotó: Billy Bennight)

A Stranger Things sztárja kikosarazta Olivia Wilde-ot

Jobb, ha már most lejegyzi mindenki, 2027 egyik legnagyobb dobása lehet az Andor, valamint a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet írója, Tony Gilroy következő filmje, a Behemoth! A Los Angeles-i muzsikusról szóló családi dráma főszereplői nem kisebb nevek lesznek mint a tavaly szintén kínos évet záró Pedro Pascal, Olivia Wilde, valamint David Harbour. Pontosabban csak lettek volna, hiszen utóbbi néhány nappal ezelőtt úgy határozott, inkább kiszáll a projektből, cserben hagyva mindenkit.

Minden bizonnyal az egész stábot meglepte Harbour, miután már több szekvenciát is leforgatott a filmből, a legutolsót épp Olivia Wilde-dal. A Stranger Things Jim Hoppere viszont nem indoklás nélkül köszönt el a színfalaktól. Harbour ugyanis azzal indokolta távozását, hogy túlságosan is megviselte lelkileg a Stranger Things 5. évadának forgatása, valamint a körülötte kialakuló botrány, és úgy érzi, most szüksége van egy kis pihenésre.

David Harbour betegségére hivatkozva magyarázta különös viselkedését (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Ki veszi át David Harbour helyét?

A botrányos kilépőt produkáló David Harbour helyettesét rögtön meg is találta Tony Gilroy, Lily Allen exének helyét Will Arnett veszi majd át. Az 55 éves kanadai színész karakteres arca és igéző tekintete ellenére éppen szinkronszerepeivel szerzett magának nevet Hollywoodban. Ő volt például Batman hangja a Lego-filmekben, de a legtöbben a BoJack Horsemanből ismerik.