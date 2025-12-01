Most akkor, hogy hívják? Millie Bobby Brown megváltoztatta a nevét!

Millie Bobby Brown hatalmas meglepetést okozott a rajongóinak, amikor a legutóbbi interjújában közölte, hogy időközben megvált a 'Brown' névtől, hogy felvegye férje, Jake Bongiovi, vezetéknevét.
A nyár egyik legnagyobb híre volt, amikor kiderült, hogy Millie Bobby Brown örökbefogadott egy kislányt. Most pedig a Stranger Things sztárja tovább fokozta a kedélyeket a legutóbbi interjújában, amikor egy újabb váratlan bejelentéssel állt elő. Millie Bobby Brown hivatalosan is nevet változtatott. Az egész egy közvetlen, barátságpróbás beszélgetés során történt, amikor barátját, Noah Schnapp-et, kérdezték, hogy tudja-e mi Millie teljes neve. A színész többször is nekifutott, ám egyszer sem sikerült eltalálnia, amire a színésznő erre nevetésbe tört ki és kisegítette barátját:
Hagyd ki a Brownt! Csak Millie Bonnie Bongiovi.
A névváltoztatás híre két táborra osztotta a rajongókat. Sokan aranyos, romantikus gesztusnak tartják, mások viszont értetlenül állnak a döntés előtt. Egyesek szerint a névváltoztatás akár a karrierjét is érintheti, hiszen a 'Millie Bobby Brown' név évekig egy jól felépített brand volt filmekkel, sorozatokkal, parfümökkel és divatkampányokkal. De akadnak olyanok is, akik arra próbálnak rájönni, vajon miért van ez a sok változás a színésznő életében.
Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi ugyanis augusztusban szó szerint felrobbantották az internetet, amikor bejelentették, hogy örökbe fogadtak egy kislányt. A hírt közösen tették közzé Instagram oldalukon, ahol így fogalmaztak:
Ezen a nyáron örökbe fogadtuk kedves kislányunkat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és magánéletünk megőrzése mellett kezdhetjük meg ezt a gyönyörű új fejezetet a szülői életünkben. És így hárman lettünk.
A rajongók először csak hitetlenkedtek. A fiatal pár, amely alig egy éve házasodott össze, egyik napról a másikra máris szülővé vált. A Stranger Things Tizije ugyan korábban is utalt rá, hogy szeretne gyereket, de kevesen gondolták, hogy ilyen gyorsan meg is lépi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.