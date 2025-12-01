Most akkor, hogy hívják? Millie Bobby Brown megváltoztatta a nevét!

Millie Bobby Brown hatalmas meglepetést okozott a rajongóinak, amikor a legutóbbi interjújában közölte, hogy időközben megvált a 'Brown' névtől, hogy felvegye férje, Jake Bongiovi, vezetéknevét.

Millie Bobby Brown egy Noah Schnapp-pel közös barátságpróbás interjú közben vallotta be, hogy megváltoztatta a nevét

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Millie Bobby Brown megváltoztatta a nevét

A nyár egyik legnagyobb híre volt, amikor kiderült, hogy Millie Bobby Brown örökbefogadott egy kislányt. Most pedig a Stranger Things sztárja tovább fokozta a kedélyeket a legutóbbi interjújában, amikor egy újabb váratlan bejelentéssel állt elő. Millie Bobby Brown hivatalosan is nevet változtatott. Az egész egy közvetlen, barátságpróbás beszélgetés során történt, amikor barátját, Noah Schnapp-et, kérdezték, hogy tudja-e mi Millie teljes neve. A színész többször is nekifutott, ám egyszer sem sikerült eltalálnia, amire a színésznő erre nevetésbe tört ki és kisegítette barátját:

Hagyd ki a Brownt! Csak Millie Bonnie Bongiovi.

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi 2024 májusában házasodtak össze

(Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Millie Bobby Brown névváltoztatása vegyes reakciókat váltott ki

A névváltoztatás híre két táborra osztotta a rajongókat. Sokan aranyos, romantikus gesztusnak tartják, mások viszont értetlenül állnak a döntés előtt. Egyesek szerint a névváltoztatás akár a karrierjét is érintheti, hiszen a 'Millie Bobby Brown' név évekig egy jól felépített brand volt filmekkel, sorozatokkal, parfümökkel és divatkampányokkal. De akadnak olyanok is, akik arra próbálnak rájönni, vajon miért van ez a sok változás a színésznő életében.

Millie Bobby Brown örökbefogadása

Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi ugyanis augusztusban szó szerint felrobbantották az internetet, amikor bejelentették, hogy örökbe fogadtak egy kislányt. A hírt közösen tették közzé Instagram oldalukon, ahol így fogalmaztak:

Ezen a nyáron örökbe fogadtuk kedves kislányunkat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és magánéletünk megőrzése mellett kezdhetjük meg ezt a gyönyörű új fejezetet a szülői életünkben. És így hárman lettünk.

A rajongók először csak hitetlenkedtek. A fiatal pár, amely alig egy éve házasodott össze, egyik napról a másikra máris szülővé vált. A Stranger Things Tizije ugyan korábban is utalt rá, hogy szeretne gyereket, de kevesen gondolták, hogy ilyen gyorsan meg is lépi.