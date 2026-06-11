Miley Cyrus apja komoly betegséggel küzdött: „Majdnem meghaltam”

Billy Ray Cyrus megrázó vallomást tett egy korábbi egészségügyi vészhelyzetéről. Miley Cyrus apja elárulta, hogy 2024-ben egy súlyos fertőzés miatt kis híján életét vesztette.

Miley Cyrus apja, Billy Ray Cyrus szepszis következtében majdnem meghalt (Fotó: PA/Northfoto)

Billy Ray Cyrus 2024-ben súlyos beteg lett, és majdnem meghalt szepszis miatt

2024-ben súlyos beteg lett, és majdnem meghalt szepszis miatt A countryénekes szerint kész csoda, hogy túlélte

Miley Cyrus apjának a felépülése közben hangszálbénulással is meg kellett küzdenie, de családja sokat segített neki a gyógyulásban.

Miley Cyrus apja életveszélyes állapotba került: „Majdnem meghaltam”

Billy Ray Cyrus új albuma megjelenésének népszerűsítése közben sokkoló vallomást tett. Az énekes arról mesélt, hogy 2024-ben egy súlyos betegségen esett át, ami majdnem az életébe került. Állítása szerint a kálváriája egy súlyos fertőzéssel kezdődött, amelyből később szepszis alakult ki. Miley Cyrus apjának állapota ezt követően rövid idő alatt rengeteget romlott, a helyzet egy ponton pedig annyira súlyossá vált, hogy már ő maga is attól tartott, nem éli túl a betegséget.

Nagyon megbetegedtem, és majdnem meghaltam

– vallott őszintén a súlyos időszakról. A zenész szerint az orvosok sem tudták pontosan meghatározni, mi okozza az állapotának gyors romlását és bár többször is kezelést kapott, hosszú ideig nem látszott egyértelmű javulás. Ez a bizonytalanság pedig rendkívül megterhelő volt a számára lelkileg is.

Egy csoda mentette meg az életét

A legnehezebb időszakban a hite adott neki erőt. Miley Cyrus apja rendszeresen felkeresett egy helyet a birtokán, amelyet csak „ima-sziklaként” emleget. Ott imádkozott azért, hogy felépüljön. A történet végül váratlan fordulatot vett: egy újabb műtét előtt elvégzett vizsgálat során az orvosok azt állapították meg, hogy a fertőzés szinte teljesen eltűnt. Az énekes ezt a fordulatot a mai napig csodaként emlegeti, és úgy véli, élete egyik legnagyobb ajándéka, hogy lehetőséget kapott a folytatásra.

Billy Ray Cyrusra később rátalált a szerelem Elizabeth Hurley személyében (Fotó: PA/Northfoto)

Nem volt egyszerű a felépülés sem, majdnem elvesztette a hangját

A szepszis leküzdése után azonban újabb nehézségekbe ütközött. Billy Ray Cyrust hangszalagbénulással diagnosztizálták, amely nemcsak az éneklést, de még a hétköznapi kommunikációt is megnehezítette számára. Miley Cyrus apja ekkor szembesült igazán azzal, mennyire természetesnek veszi az ember azokat a képességeket, amelyek egyik napról a másikra eltűnhetnek.