Miley Cyrus apja komoly betegséggel küzdött: „Majdnem meghaltam”

Billy Ray Cyrus megrázó vallomást tett egy korábbi egészségügyi vészhelyzetéről. Miley Cyrus apja elárulta, hogy 2024-ben egy súlyos fertőzés miatt kis híján életét vesztette.
Billy Ray Cyrus új albuma megjelenésének népszerűsítése közben sokkoló vallomást tett. Az énekes arról mesélt, hogy 2024-ben egy súlyos betegségen esett át, ami majdnem az életébe került. Állítása szerint a kálváriája egy súlyos fertőzéssel kezdődött, amelyből később szepszis alakult ki. Miley Cyrus apjának állapota ezt követően rövid idő alatt rengeteget romlott, a helyzet egy ponton pedig annyira súlyossá vált, hogy már ő maga is attól tartott, nem éli túl a betegséget.
Nagyon megbetegedtem, és majdnem meghaltam
– vallott őszintén a súlyos időszakról. A zenész szerint az orvosok sem tudták pontosan meghatározni, mi okozza az állapotának gyors romlását és bár többször is kezelést kapott, hosszú ideig nem látszott egyértelmű javulás. Ez a bizonytalanság pedig rendkívül megterhelő volt a számára lelkileg is.
A legnehezebb időszakban a hite adott neki erőt. Miley Cyrus apja rendszeresen felkeresett egy helyet a birtokán, amelyet csak „ima-sziklaként” emleget. Ott imádkozott azért, hogy felépüljön. A történet végül váratlan fordulatot vett: egy újabb műtét előtt elvégzett vizsgálat során az orvosok azt állapították meg, hogy a fertőzés szinte teljesen eltűnt. Az énekes ezt a fordulatot a mai napig csodaként emlegeti, és úgy véli, élete egyik legnagyobb ajándéka, hogy lehetőséget kapott a folytatásra.
A szepszis leküzdése után azonban újabb nehézségekbe ütközött. Billy Ray Cyrust hangszalagbénulással diagnosztizálták, amely nemcsak az éneklést, de még a hétköznapi kommunikációt is megnehezítette számára. Miley Cyrus apja ekkor szembesült igazán azzal, mennyire természetesnek veszi az ember azokat a képességeket, amelyek egyik napról a másikra eltűnhetnek.
A gyógyulása során különösen fontos szerepet játszott a családja támogatása. Billy Ray Cyrus lánya, Noah Cyrus végig apja mellett állt ebben a nehéz időszakban. Az énekes szerint fia, Braison egyik dala, amelyet Noah adott elő, különösen sok erőt adott neki a felépülés során. Unokája, Bear is ekkor szólt hozzá először úgy, hogy tudatosan bátorítani próbálta. A kisfiú mindössze két szót mondott:
Próbáld újra.
Miley Cyrus apja azt állítja, ezek az apró, mégis jelentőségteljes pillanatok segítették át azon az időszakon, amikor a leginkább szüksége volt reményre.
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