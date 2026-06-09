Keith Urban barátai aggódnak a countryénekesért

A countryénekes viselkedése az utóbbi hónapokban egyre több aggodalomra ad okot a hozzá közel állók szerint. Keith Urban Nicole Kidmannel való válása után láthatóan új életet próbál építeni, ám a barátai attól tartanak, hogy a hirtelen változások mögött komoly érzelmi nehézségek húzódhatnak meg.
Keith Urban és Nicole Kidman közel húsz éven át Hollywood egyik legstabilabb sztárpárjának számítottak. Éppen ezért mindenkit lesokkolt, amikor nyilvánosságra került, hogy a kapcsolatuk véget ért. A válást 2026 elején mondták ki hivatalosan, azóta pedig mindketten igyekeznek új fejezetet nyitni az életükben. Bennfentesek szerint azonban Keith Urban számára rendkívül nehéz volt az elmúlt időszak, az első jelentősebb nyilvános szereplésén is - ami az Academy of Country Music Awards gálán volt - sokaknak feltűnt, hogy a countryénekes nem volt önmaga:
Elég nyilvánvaló volt, hogy Keith ideges volt attól, hogy egyedül kell szembenéznie a sajtóval.
A Daily Mail forrásai szerint már a vörös szőnyeges bevonulás előtt is komoly stresszt élt át, mivel tisztában volt vele, hogy a sajtó elsősorban a magánéletéről fogja kérdezni. Barátai úgy vélik, az énekes mindig is magabiztosabbnak érezte magát Nicole Kidman oldalán, ezért különösen nehéz számára, hogy most egyedül kell helytállnia a nyilvánosság előtt:
Nyilvánvaló, hogy kissé elveszettnek érezte magát korábbi 'másik fele' nélkül.
Többen úgy látják, hogy a zenész még mindig keresi a helyét ebben az új élethelyzetben, miközben próbál alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.
A válást követően Keith Urban hatalmas költekezésbe kezdett: jelentős összegeket költött saját magára és különböző új projektekre. A bennfentesek szerint rendszeresen vesz részt szépségápolási kezeléseken, masszázsokon és egyéb wellnessprogramokon, emellett megjelenésére is jóval nagyobb figyelmet fordít, mint korábban. De nemcsak saját magára költ, Keith Urban nemrég egy legendás nashville-i hangstúdió felvásárlásába és felújításába is komoly pénzt fektetett, ami jól mutatja, hogy mennyire próbál a munkába temetkezni.
Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertet vállalt, miközben folyamatosan új dalokon is dolgozik. A hírek szerint már egy új album ötlete is körvonalazódott benne, amelyben akár a válás élményeit és az elmúlt időszak tapasztalatait is feldolgozhatja. Keith Urban karrierje során többször is bebizonyította, hogy a nehéz élethelyzeteket képes kreatív energiává alakítani, így barátai bíznak abban, hogy ezúttal is sikerül megerősödve kijönnie ebből a nehéz időszakból.
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