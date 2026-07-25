Kiadták a riasztást: melegszik a hőmérséklet, de záporok, zivatarok jönnek

A következő napokban felmelegszik a levegő hőmérséklete, de záporok, zivatarok is kialakulhatnak az időjárás előrejelzések szerint. vasárnapra több vármegye elsőfokú riasztást kapott, ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Időjárás előrejelzés: záporok, zivatarok is kialakulhatnak / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)



A következő napok időjárása

Szombaton zavartalan napsütéses órák várhatók. Csapadékra csak kevés helyen kell számítani, elsősorban északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 7–17, délután 26–31 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Vasárnap is meleg nyári időre számíthatunk, de nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A napsütés mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a déli, délnyugati szél többfelé megélénkülhet. A hajnali minimumok 9 és 19, a délutáni maximumok 26 és 32 Celsius-fok között alakulnak. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki zivatarok miatt Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére.

Hétfőn a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 31 fok között valószínű, a tartósabban felhős részeken lesz hűvösebb az idő.

