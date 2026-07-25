Nicole Kidman lebukott! Az Oscar-díjas színésznőt egy befolyásos üzletember, Michael Reinstein társaságában fotózták le Olaszországban egy portofinói szálloda előtt. A képek mindössze néhány hónappal azután készültek, hogy hivatalosan is lezárult a házassága Keith Urbannel.

Nicole Kidmant lencsevégre kapták egy férfi társaságában Portofinóban az egyik hotel előtt

(Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Az Oscar-díjas színésznőt egy titokzatos férfi társaságában kapták lencsevégre egy portofinói szálloda előtt

A férfit Michael Reinsteinként azonosították, aki a Regent nevű globális magántőke-befektetési társaság alapítója és elnöke

azonosították, aki a nevű globális magántőke-befektetési társaság alapítója és elnöke Nicole Kidmant most először fotózták le egy másik férfi társaságában a Keith Urbannel való válása óta.

Nicole Kidman lebukott: egy titokzatos férfival kapták lencsevégre

Nicole Kidman az elmúlt napokban az olasz Riviérára utazott családjával, ahol húga, Antonia Kidman 55. születésnapját ünnepelték. A nyaralásról több fotó is készült, ám a legnagyobb figyelmet azok a felvételek kapták, amelyeken a színésznő egy elegáns portofinói hotel erkélyén beszélget egy férfival. A Page Six által megosztott képeken mindketten mosolyognak, hosszasan társalognak, sőt az egyik pillanatban úgy tűnik, mintha az ablak rácsán keresztül meg is érintenék egymás kezét. Nicole Kidman portofinói fotói gyorsan bejárták az internetet, és azonnal találgatások indultak el arról, vajon új kapcsolat van-e kibontakozóban. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi is van a színésznő és az üzletember között, ugyanis sem Nicole Kidman, sem képviselője nem kommentálta a felvételeket.

Nicole Kidman válása óta most először került olyan helyzetbe, hogy intim pillanatban fotózták le egy férfi társaságában

(Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

De ki is ez a titokzatos férfi Nicole Kidman mellett?

A férfit később Michael Reinsteinként azonosították, aki a Regent nevű globális magántőke-befektetési társaság alapítója és elnöke. Az üzletember Los Angelesben él, vállalata pedig technológiai, médiapiaci, luxusipari és kiskereskedelmi befektetéseiről ismert. Reinstein a USN televíziós hálózat társalapítója is, vagyis a pénzügyi világ mellett a médiaiparban is komoly befolyással rendelkezik.

Nicole Kidman és Keith Urban közel 20 évig voltak házasok

(Fotó: Birdie Thompson/Northfoto)

Nicole Kidman válása után próbál továbblépni

Nicole Kidman és Keith Urban közel húsz év házasság után, 2026 januárjában véglegesítették válásukat. És bár szakításuk világszerte nagy visszhangot váltott ki, mindketten igyekeztek megőrizni a családi békét, különösen két közös lányuk, Sunday Rose és Faith Margaret érdekében. Az elmúlt hónapokban azonban többször is felmerült, hogy a színésznő újra randizgat. Februárban például Paul Salem amerikai üzletember neve került szóba, miután több bulvárlap arról írt, hogy érdeklődik a színésznő iránt. De ezt később egyik fél sem erősítette meg. A mostani olaszországi fotók azonban ismét beindították a találgatásokat, ugyanis ez az első alkalom a válás óta, amikor Nicole Kidmant ilyen közvetlen hangulatban fotózták le egy férfi társaságában.