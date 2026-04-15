Az ausztrál country énekes zenéin keresztül dolgozza fel a megrázó válását. Keith Urban épp új albumán dolgozik, amelyben úgy döntött, nem kíméli volt feleségét, Nicole Kidman-t.

Keith Urban a zenéin keresztül dolgozza fel Nicole Kidmantől való válását. Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

2025. szeptemberében közel 20 év házasság után Nicole Kidman és Keith Urban bejelentették szakításukat

bejelentették szakításukat A válást 2026 januárjában véglegesítették

Nicole Kidman beletemetkezett a munkába: több új filmben és sorozatban is szerepet kapott

beletemetkezett a munkába: több új filmben és sorozatban is szerepet kapott Keith Urban is a zenélésbe menekült a válás után, új albumát már most az 'összes szakítós albumok anyjának' nevezik.

Keith Urban 'bosszúalbumot' tervez kiadni a Nicole Kidmanről

Már elkezdődtek a munkálatok Keith Urban új albumán. A hírek szerint a country zenész egy új, erősen személyes hangvételű lemezen dolgozik, amelyet már most 'bosszúalbumnak' neveztek el a közeli ismerősei. Ez lehet pályafutása egyik legőszintébb és legkeményebb anyaga, amelyben Keith Urban Nicole Kidman-től való válásának érzelmi hullámvasútját dolgozza fel. Egy bennfentes forrás azt nyilatkozta a Woman's Day-nek, az énekes 'rengeteget szeretne elmondani', és a dalszerzés számára az egyetlen igazán működő önkifejezési forma ebben az időszakban:

Keith a Nicole-lal való szakítása óta dalírás révén rögzíti érzelmi útját, és kiderült, hogy rengeteg mondanivalója van.

A zenei világban nem ritka, hogy egy-egy szakítás ikonikus albumokat inspirál. Ketith Urban esetében azonban a tét különösen nagy, hiszen a reflektorfényben zajló Nicole Kidman-től való válásának részletei sokakat érdekelnek. Ez az új lemez pedig akár még rekordokat is dönthet, mivel a rajongók kíváncsian várják, hogyan jelennek meg benne a szakítás részletei.

Nicole Kidman lányai - Sunday Rose és Faith Margaret - anyjuk mellett maradtak és szinte teljesen eltávolodtak apjuktól. Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Nicole Kidman kiborult

Bennfentesek azt állítják, Nicole Kidman nem fogadta nyugodtan a 'bosszúalbum' ötletét. A színésznő attól tart, volt férje túl személyes részleteket oszthat meg a kapcsolatukról. És bár a válási megállapodás bizonyos kérdéseket szabályoz, a zenei önkifejezésre nem terjed ki, így az énekes viszonylag szabadon fogalmazhat. Ez pedig újabb feszültségeket okozhat közöttük: