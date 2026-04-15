Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Keith Urban 'bosszúalbumot' tervez kiadni a Nicole Kidmanről

új album
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 14:15
A countryzenész dalban mondja el bánatát. Keith Urban Nicole Kidman-től való válása után most egy új albumon dolgozik, amelyben nem kíméli volt feleségét.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Az ausztrál country énekes zenéin keresztül dolgozza fel a megrázó válását. Keith Urban épp új albumán dolgozik, amelyben úgy döntött, nem kíméli volt feleségét, Nicole Kidman-t. 

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto
  • 2025. szeptemberében közel 20 év házasság után Nicole Kidman és Keith Urban bejelentették szakításukat
  • A válást 2026 januárjában véglegesítették
  • Nicole Kidman beletemetkezett a munkába: több új filmben és sorozatban is szerepet kapott
  • Keith Urban is a zenélésbe menekült a válás után, új albumát már most az 'összes szakítós albumok anyjának' nevezik.

Már elkezdődtek a munkálatok Keith Urban új albumán. A hírek szerint a country zenész egy új, erősen személyes hangvételű lemezen dolgozik, amelyet már most 'bosszúalbumnak' neveztek el a közeli ismerősei. Ez lehet pályafutása egyik legőszintébb és legkeményebb anyaga, amelyben Keith Urban Nicole Kidman-től való válásának érzelmi hullámvasútját dolgozza fel. Egy bennfentes forrás azt nyilatkozta a Woman's Day-nek, az énekes 'rengeteget szeretne elmondani', és a dalszerzés számára az egyetlen igazán működő önkifejezési forma ebben az időszakban:

Keith a Nicole-lal való szakítása óta dalírás révén rögzíti érzelmi útját, és kiderült, hogy rengeteg mondanivalója van.

A zenei világban nem ritka, hogy egy-egy szakítás ikonikus albumokat inspirál. Ketith Urban esetében azonban a tét különösen nagy, hiszen a reflektorfényben zajló Nicole Kidman-től való válásának részletei sokakat érdekelnek. Ez az új lemez pedig akár még rekordokat is dönthet, mivel a rajongók kíváncsian várják, hogyan jelennek meg benne a szakítás részletei. 

Nicole Kidman lányai - Sunday Rose és Faith Margaret - anyjuk mellett maradtak és szinte teljesen eltávolodtak apjuktól.
Nicole Kidman kiborult

Bennfentesek azt állítják, Nicole Kidman nem fogadta nyugodtan a 'bosszúalbum' ötletét. A színésznő attól tart, volt férje túl személyes részleteket oszthat meg a kapcsolatukról. És bár a válási megállapodás bizonyos kérdéseket szabályoz, a zenei önkifejezésre nem terjed ki, így az énekes viszonylag szabadon fogalmazhat. Ez pedig újabb feszültségeket okozhat közöttük:

Nicole teljesen kiborult. Bár Keith-nek a válási megállapodás értelmében korlátozott, hogy mit mondhat és mit nem, Nicole soha nem tudott feltételeket szabni a zenéjével kapcsolatban. Ez az egyetlen lehetősége, hogy kifejezze magát, és Nicole jogosan aggódik.

Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto

Keith Urban és Nicole Kidman közel két évtizeden át alkottak egy párt. Kapcsolatuk azonban 2025 szeptemberében vége szakadt, amikor bejelentették, hogy külön utakon folytatják. A válást 2026 januárjában véglegesítették, amelynek értelmében a közös lányaik, Sunday Rose és Faith Margaret, elsősorban az édesanyjukkal maradtak. A lányok azóta teljesen elfordultak édesapjuktól. Keith Urban pedig úgy tűnik, a zenéin keresztül dolgozza fel a történteket. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
