Hogy mi? A gyönyörű Jessica Simpson-t fogyásra kényszerítették

Jessica Simpson őszintén megnyílt arról, milyen kemény elvárásokkal kellett szembenéznie karrierje kezdetén. Az énekesnő elárulta, hogy a zeneipar vezetői rendszeresen arra ösztönözték, hogy fogyjon le, mert szerintük csak így tudott versenyben maradni olyan popsztárokkal, mint Britney Spears vagy Christina Aguilera.
Jessica Simpson megdöbbentő vallomást tett legutóbbi interjújában. Állítása szerint többször is előfordult karrierje során, hogy közvetlenül arra kérték, adjon le néhány kilót, hogy jobban hasonlítson Britney Spears-re és Christina Aguilera-ra:
Amikor elkezdtem énekelni, a lemezkiadó munkatársai szerint nekem egy popsztárnak kellett volna lennem. Ott volt Britney Spears, Christina Aguilera… és nekem kellett volna a nyomdokaikba lépnem. Tényleg azt hittem, csak a hangom miatt szerződtettek, aztán jött az: 'Oké, le kell fogynod 7 kilót'.
Ezek miatt a megjegyzések miatt sokszor úgy érezte, hogy a sikere nem a tehetségén vagy a munkáján múlik, hanem azon, hogyan néz ki.
A média sem könnyítette meg a helyzetét. A kétezres években a bulvárlapok rendszeresen elemezték a hírességek testalkatát, és gyakran címlapsztori lett egy-egy kisebb súlyváltozás. Az énekesnő többször került a figyelem középpontjába súlya miatt, ami tovább növelte a rá nehezedő nyomást. Ez pedig súlyos önbizalomhiányhoz vezetett nála.
Jessica Simpson az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy sokat dolgozott önmaga elfogadásán. Háromgyermekes édesanyaként és sikeres üzletasszonyként azonban ma már egészen más szemmel tekint a testére és a külsejére, mint fiatal korában:
Jó érzés visszatérni a színpadra a 40-es éveimben. Mintha lemaradtam volna a 30-as éveimről, szóval ez számomra tényleg olyan, mintha újra önmagam lennék. Úgy érzem, kényelmesebb a színpadon járni, mint otthon a nappalimban, és ez egy gyönyörű érzés.
Szerinte az élet egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy az ember értékét nem a ruhamérete határozza meg. És bár a szórakoztatóiparban töltött évek alatt sok kritikával szembesült, ma már igyekszik nem engedni, hogy mások véleménye befolyásolja önmagáról alkotott képét.
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