Chuck Norristól tanult színészkedni, és sosem vállal meztelen jelenetet: 45 éves lett a szexszimbólum Jessica Simpson

A kiadója és az apja is ellenezte a házasságát

Azon az állásponton volt a lemezkiadója és a saját menedzsere, vagyis az apja is, hogy a karrierjének rosszat tenne a házasság, hiszen ezzel vágyakozó férfirajongók milliói veszítenék el a reményt a kegyei iránt. Jessica Simpson azonban nem hallgatott rájuk, és férjhez ment a szintén zenész Nick Lachey-hez 2002-ben. A karrierje ettől új lökést kapott, hiszen az egész folyamatról egy valóságshow-t forgattak az MTV számára. A házasság aztán nem tartott túl sokáig, három év után elváltak. 2014 óta tart az énekesnő második házassága a sportoló Eric Johnsonnal és három közös gyerekkel, de az idei év elején bejelentették, hogy már külön élnek.

Allergia keseríti az életét

Nem is csak egy allergia, hanem allergiák egész sora. A sajt, a búza, a kávé, a csokoládé, a paradicsom, a kukorica és a csilipaprika fogyasztása is kellemetlen tüneteket okoz az énekesnő számára, így kerülnie kell ezeket.

Könyvben vallott az élete sötét fejezeteiről

2020 februárjában jelentette meg az önéletrajzát Open Book címmel, felkerülve a New York Times bestseller listájára is. A könyvben számos olyan dolgot is elárult az élete sötétebb oldaláról, amiket korábban sosem, így a gyerekkorában elszenvedett szexuális zaklatásról, az alkohol- és gyógyszerfüggőségéről, a testképzavaráról és a házassági problémáiról is vallott.

Újra a zene felé fordul

A színészi karrierjét már jó ideje hanyagolja, 2014-ben állt utoljára kamerák elé. Az utóbbi években inkább csak celebként ismerhette őt a világ, de most újra foglalkozni kezdett a zenéléssel, és hosszú idő után idén új dalokkal jelentkezett.