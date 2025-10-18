Bevallotta! Jessica Simpson válása után fiatalabb pasikra vadászik – "Felfedezhetem, ki vagyok most nőként"

Jessica Simpson válása után új fejezetet nyitott az életében. A 45 éves énekesnő elárulta, hogy most kifejezetten a fiatalabb férfiak vonzzák az érdeklődését. Egy közelmúltbeli vörös szőnyeges eseményen őszintén mesélt arról, hogyan látja önmagát és az új randizási szokásait.
Jessica Simpson válása óta új energiákkal vetette bele magát a szingli életbe. A People magazinnak adott interjúban nyíltan beszélt arról, hogy jelenleg a nála fiatalabb férfiak után érdeklődik.
Most éppen fiatalabb srácokra bukom. Szerintem egy idősebb nő magabiztossága nagyon vonzó tud lenni a fiatalabb férfiak szemében.
A 45 éves énekesnő a Los Angeles-i All’s Fair sorozat premierjén szólalt meg, ahol nemcsak új színészi szerepéről, hanem a magánéletéről is kérdezték. A sorozatban egy olyan karaktert alakít, aki romantikus szálakba keveredik, ami Jessica Simpson szerint sok párhuzamot mutat saját életével.
Ismét jól érzem magam a bőrömben. Élvezem, hogy felfedezhetem, ki vagyok most nőként, anyaként a randizás világában.
Jessica Simpson életében nemcsak a szerelem, hanem a karrier is új irányt vett. Az elmúlt hónapokban több alkalommal utalt arra, hogy visszatér a zenéhez, sőt új dalokon is dolgozik. Emellett a film- és tévészereplések felé is nyitott, és láthatóan élvezi a kreatív munkát. De kijelentette, hogy ettől függetlenül a hangsúly továbbra is a családon van. Jessica Simpson válása óta ugyanis minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy gyermekei nyugodt körülmények között nevelkedjenek.
Jessica Simpson és Eric Johnson 2014 júliusában házasodtak össze, és három gyermekük született: Maxwell Drew, Ace Knute és Birdie Mae. Házasságuk azonban 2025 januárjában zátonyra futott. A szakítás előjelei már korábban is érezhetők voltak, ugyanis Eric Johnson több nyilvános eseményen jegygyűrű nélkül jelent meg, és bennfentesek szerint a pár már jó ideje külön is élt. Az énekesnő utólag bevallotta, hogy fájdalmas volt számára a házasságuknak ez az utolsó időszaka.
Jessica Simson válása után most próbál új életet kezdeni, de kihangsúlyozta, hogy továbbra is a gyermekek maradnak számára az elsők. Volt férjével egy közös nyilatkozatban pedig kérte a média és a rajongók megértését, kiemelve azt, hogy békés megállapodásra törekednek a gyerekek érdekében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.