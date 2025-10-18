Bevallotta! Jessica Simpson válása után fiatalabb pasikra vadászik – "Felfedezhetem, ki vagyok most nőként"

Jessica Simpson válása után új fejezetet nyitott az életében. A 45 éves énekesnő elárulta, hogy most kifejezetten a fiatalabb férfiak vonzzák az érdeklődését. Egy közelmúltbeli vörös szőnyeges eseményen őszintén mesélt arról, hogyan látja önmagát és az új randizási szokásait.

Jessica Simpson válása óta élvezi a szingli létet (Fotó: Crash / MediaPunch / Northfoto)

Jessica Simpson fiatalabb férfiakért van oda

Jessica Simpson válása óta új energiákkal vetette bele magát a szingli életbe. A People magazinnak adott interjúban nyíltan beszélt arról, hogy jelenleg a nála fiatalabb férfiak után érdeklődik.

Most éppen fiatalabb srácokra bukom. Szerintem egy idősebb nő magabiztossága nagyon vonzó tud lenni a fiatalabb férfiak szemében.

A 45 éves énekesnő a Los Angeles-i All’s Fair sorozat premierjén szólalt meg, ahol nemcsak új színészi szerepéről, hanem a magánéletéről is kérdezték. A sorozatban egy olyan karaktert alakít, aki romantikus szálakba keveredik, ami Jessica Simpson szerint sok párhuzamot mutat saját életével.

Ismét jól érzem magam a bőrömben. Élvezem, hogy felfedezhetem, ki vagyok most nőként, anyaként a randizás világában.

Jessica Simpson és Eric Johnson 10 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön válnak (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Jessica Simpson zenei karrierje

Jessica Simpson életében nemcsak a szerelem, hanem a karrier is új irányt vett. Az elmúlt hónapokban több alkalommal utalt arra, hogy visszatér a zenéhez, sőt új dalokon is dolgozik. Emellett a film- és tévészereplések felé is nyitott, és láthatóan élvezi a kreatív munkát. De kijelentette, hogy ettől függetlenül a hangsúly továbbra is a családon van. Jessica Simpson válása óta ugyanis minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy gyermekei nyugodt körülmények között nevelkedjenek.

Jessica Simpson és Eric Johnson minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a gyerekeik nyugodt körülmények között nevelkedjenek a válás után is (Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto)

Jessica Simpson és Eric Johnson válása

Jessica Simpson és Eric Johnson 2014 júliusában házasodtak össze, és három gyermekük született: Maxwell Drew, Ace Knute és Birdie Mae. Házasságuk azonban 2025 januárjában zátonyra futott. A szakítás előjelei már korábban is érezhetők voltak, ugyanis Eric Johnson több nyilvános eseményen jegygyűrű nélkül jelent meg, és bennfentesek szerint a pár már jó ideje külön is élt. Az énekesnő utólag bevallotta, hogy fájdalmas volt számára a házasságuknak ez az utolsó időszaka.