Jessica Simpson 8 éve józan életet él: „Az alkohol blokkolta az álmaim”

Jessica Simpson nyolc éve döntött úgy, hogy maga mögött hagyja az alkoholfogyasztást. Az énekesnő és üzletasszony az évforduló alkalmából őszinte bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amelyben visszatekintett életének egyik legmeghatározóbb pillanatára.

Fotó: Crash / MediaPunch / Northfoto

Jessica Simpson 8 éve józan életet él

Jessica Simpson Instagram oldalán osztotta meg követőivel, hogy immár nyolc éve él teljesen alkoholmentes életet. A People magazin beszámolója szerint az énekesnő részletesen leírta, milyen változást hozott számára ez a döntés.

8 évvel ezelőtt ma úgy döntöttem, hogy szembenézek, bevallom és elengedem azokat a önmagamat tönkretevő részeket az életemből, amelyeket én választottam. Ez a döntés lehetővé tette számomra, hogy teljes mértékben Isten életcéljának megvalósítására törekedjek. Az alkohol elnémította az intuíciómat, megakadályozta az álmaim megvalósítását és elűzte a kényelemmel kapcsolatos félelmeimet.

A 45 éves énekesnő hozzátette, hogy ma már tisztán lát és nagyon boldog attól, hogy a félelem helyett a hitet választotta.

Jessica Simpson Halloween estéjén döntött a józanság mellett

Jessica Simpson józansága ünneplése közben megemlékezett arról az estéről is, amikor 2017-ben Halloweenkor felismerte, hogy változtatnia kell. Azt mondta, nem tudta felkészíteni gyermekeit a jelmezes ünnepre, és ez a pillanat volt számára a fordulópont:

Szégyellem bevallani, hogy nem tudom, ki öltöztette őket aznap este.

Az énekesnő azóta többször is beszélt arról, milyen sokat jelent számára a józan élet, és hogyan segített neki abban, hogy újra megtalálja önmagát, a hitét és a családjával való kapcsolatát.

Jessica Simpson számára a 2017-es Halloween volt a fordulópont, amikor másnap nem emlékezett, hogy ki öltöztette fel a gyerekeit

Fotó: Wiese/face to face / Northfoto

Jessica Simpson új élete

Jessica Simpson józan élete nemcsak a magánéletére, hanem a szakmai fejlődésére is hatással volt. A korábbi években, amikor még rendszeresen fogyasztott alkoholt, gyakran érezte úgy, hogy elveszíti az önbizalmát, és nem tudja szabadon kifejezni magát a zenében:

Az alkohol elvette tőlem azt a szabadságot, hogy őszintén alkossak.

Állítása szerint miután elhagyta az alkoholt, a félelmei fokozatosan eltűntek. Újra képes lett arra, hogy zenét írjon, stúdióba menjen, és teljes mértékben koncentráljon az alkotásra. Jessica Simpson úgy véli, az alkoholfogyasztás abbahagyása volt élete egyik legjobb döntése: