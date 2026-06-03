Jennifer Lopez végre elárulta, mi van közte és Brett Goldstein között

Jennifer Lopez végre pontot tett a hetek óta keringő találgatások végére. Az énekesnő/színésznő egy élő televíziós interjúban reagált a Brett Goldsteinnel kapcsolatos szerelmi pletykákra, méghozzá olyan határozottan, hogy még a műsorvezető is zavarba jött.
Jennifer Lopez és Brett Goldstein a Netflix új romantikus vígjátékát, az Office Romance című filmet népszerűsítették az NBC Today című műsorában, amikor Savannah Guthrie műsorvezető váratlanul a magánéletükre terelte a beszélgetést. A kérdés egyértelmű volt:
Igaz, hogy ez valódi, hogy tényleg randiztok a való életben?
Jennifer Lopez láthatóan nem lepődött meg a felvetésen, de nem is fogadta kitörő örömmel. Brett Goldstein humorral próbálta oldani a helyzetet. A Ted Lasso sztárja viccelődve megjegyezte, hogy már az is elegendő a pletykák elindításához, ha valaki a színésznő közelében tartózkodik. A könnyed hangulat ellenére a műsorvezető tovább faggatta a párost, és egyértelmű választ próbált kicsikarni belőlük. Majd J-Lo nem kertelt tovább, válaszolt a kérdésre:
Nem járunk egymással.
Brett Goldstein azonnal megerősítette az énekesnő szavait, így együtt oszlatták el a pletykákat.
A pletykák nem a semmiből születtek. Az elmúlt hónapokban Jennifer Lopez és Brett Goldstein többször is együtt jelent meg nyilvános eseményeken, és a rajongók szerint szemmel látható volt közöttük az összhang. Egy New York-i közös ebéd, több vörös szőnyeges megjelenés és az Office Romance promóciós körútja is ráerősített a találgatásokra. A közösségi médiában számos rajongó kezdett arról beszélni, hogy a két sztár között izzik a levegő. A helyzetet tovább fokozta, hogy Jennifer Lopez korábban rendkívül elismerően nyilatkozott kollégájáról. De Brett Goldstein sem titkolta, mennyire nagyra tartja a színésznőt. Korábban elárulta, hogy amikor az Office Romance forgatókönyvén dolgozott, kezdettől fogva a színésznőt képzelte el a női főszerepre.
És bár Jennifer Lopez és Brett Goldstein nyilvánosan tagadják a kapcsolatukat, több amerikai lap, köztük a PageSix is arról írt, hogy a forgatás idején különösen közel kerültek egymáshoz. Egyes bennfentesek szerint a két sztár között valóban kialakult valamiféle vonzalom, ám a kapcsolat soha nem jutott el komolyabb szintre. Ezeket az értesüléseket azonban egyik fél sem erősítette meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.