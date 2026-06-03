Jennifer Lopez végre elárulta, mi van közte és Brett Goldstein között

Jennifer Lopez végre pontot tett a hetek óta keringő találgatások végére. Az énekesnő/színésznő egy élő televíziós interjúban reagált a Brett Goldsteinnel kapcsolatos szerelmi pletykákra, méghozzá olyan határozottan, hogy még a műsorvezető is zavarba jött.

Jennifer Lopez élő adásban reagált a szerelmi életével kapcsolatos pletykákra

Fotó: AdMedia / MediaPunch / Northfoto

Hetek óta megy a találgatás, hogy mi van az 56 éves színésznő és Brett Goldstein között

között Jennifer Lopez új filmje népszerűsítése közben reagált a pletykákra

új filmje népszerűsítése közben reagált a pletykákra J-Lo tagadja, hogy bármi is köze lenne filmbeli partneréhez

Jennifer Lopez élő adásban reagált a szerelmi pletykákra

Jennifer Lopez és Brett Goldstein a Netflix új romantikus vígjátékát, az Office Romance című filmet népszerűsítették az NBC Today című műsorában, amikor Savannah Guthrie műsorvezető váratlanul a magánéletükre terelte a beszélgetést. A kérdés egyértelmű volt:

Igaz, hogy ez valódi, hogy tényleg randiztok a való életben?

Jennifer Lopez láthatóan nem lepődött meg a felvetésen, de nem is fogadta kitörő örömmel. Brett Goldstein humorral próbálta oldani a helyzetet. A Ted Lasso sztárja viccelődve megjegyezte, hogy már az is elegendő a pletykák elindításához, ha valaki a színésznő közelében tartózkodik. A könnyed hangulat ellenére a műsorvezető tovább faggatta a párost, és egyértelmű választ próbált kicsikarni belőlük. Majd J-Lo nem kertelt tovább, válaszolt a kérdésre:

Nem járunk egymással.

Brett Goldstein azonnal megerősítette az énekesnő szavait, így együtt oszlatták el a pletykákat.

Jennifer Lopez és Brett Goldstein is megerősítette, hogy nincs köztük semmi

Fotó: RW / Northfoto

Miért hitt mindenki a románcban?

A pletykák nem a semmiből születtek. Az elmúlt hónapokban Jennifer Lopez és Brett Goldstein többször is együtt jelent meg nyilvános eseményeken, és a rajongók szerint szemmel látható volt közöttük az összhang. Egy New York-i közös ebéd, több vörös szőnyeges megjelenés és az Office Romance promóciós körútja is ráerősített a találgatásokra. A közösségi médiában számos rajongó kezdett arról beszélni, hogy a két sztár között izzik a levegő. A helyzetet tovább fokozta, hogy Jennifer Lopez korábban rendkívül elismerően nyilatkozott kollégájáról. De Brett Goldstein sem titkolta, mennyire nagyra tartja a színésznőt. Korábban elárulta, hogy amikor az Office Romance forgatókönyvén dolgozott, kezdettől fogva a színésznőt képzelte el a női főszerepre.