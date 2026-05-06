Jennifer Lopez hatalmas veszteséggel adja el álomotthonát – Kiderült, mennyit kér érte!

Újabb fordulat Jennifer Lopez és Ben Affleck egykori álomotthonával kapcsolatban. Az énekesnő ismét piacra dobta luxusvilláját, ám most már áron alul próbál megszabadulni tőle.
Bár Jennifer Lopez luxusvillája papíron igazi álomotthon, az eladása korántsem megy zökkenőmentesen. Az ingatlant már többször is megpróbálták értékesíteni, kezdetben 68 millió dolláros, vagyis több, mint 20 milliárd forintos áron, ám nem találtak rá vevőt. Az évek során többször csökkentették az árat: előbb 52 millió dollárra, vagyis körülbelül 16 milliárd forintra, majd a TMZ legutóbbi értesülései szerint az énekesnő kedden körülbelül 50 millió dollárért, vagyis 15 milliárd forintét tette fel az ingatlanpiacra, ami így jóval az eredetileg meghirdetett ár alatt van.
Az eladási nehézségek mögött több tényező is állhat, mint például a luxusingatlanok iránti változó kereslet. De a ház fenntartása is önmagában óriási kiadást jelent: becslések szerint havonta több százezer dollárba kerülhet az üzemeltetése. Ez tovább nehezíti az értékesítést, hiszen csak nagyon szűk vevőkör engedheti meg magának az ilyen szintű luxust. Éppen ezért Jennifer Lopez jelenleg is ott él, hogy csökkentse a költségeit.
A Beverly Hills-i luxusvilla, amely egykor Jennifer Lopez és Ben Affleck közös otthona volt, most már teljes egészében az énekesnő tulajdonában áll. A színész ugyanis még áprilisban hivatalosan is lemondott a részesedéséről, így az énekesnő lett az ingatlan egyedüli tulajdonosa. A pár még 2023-ban vásárolta meg a hatalmas, több mint 3500 négyzetméteres birtokot körülbelül 60 millió dollárért, vagyis több, mint 18 milliárd forintért. A ház nemcsak méreteiben lenyűgöző, hanem felszereltségében is: 12 hálószoba, 24 fürdőszoba, valamint saját sportkomplexum és számos luxuskényelmi szolgáltatás tartozik hozzá. A válás után eredetileg megállapodtak abban, hogy a későbbi eladásból származó profitot megosztják egymás között. Az új megállapodás azonban mindent megváltoztatott: Ben Affleck kiszállt az üzletből, Jennifer Lopez pedig most már egyedül viseli az eladással járó költségeket, ugyanakkor a teljes bevétel is őt illeti.
