Jennifer Lopez hatalmas veszteséggel adja el álomotthonát – Kiderült, mennyit kér érte!

Újabb fordulat Jennifer Lopez és Ben Affleck egykori álomotthonával kapcsolatban. Az énekesnő ismét piacra dobta luxusvilláját, ám most már áron alul próbál megszabadulni tőle.

Jennifer Lopez áron alul próbál megszabadulni az egykor Ben Affleckkel közös otthonától

(Fotó: CraSH/Northfoto)

Jennifer Lopez és Ben Affleck egykori otthona továbbra is eladó

egykori otthona továbbra is eladó A színész már lemondott a saját részéről

Az énekesnő most már áron alul próbál tőle megszabadulni.

Jennifer Lopez hatalmas veszteséggel adja el álomotthonát

Bár Jennifer Lopez luxusvillája papíron igazi álomotthon, az eladása korántsem megy zökkenőmentesen. Az ingatlant már többször is megpróbálták értékesíteni, kezdetben 68 millió dolláros, vagyis több, mint 20 milliárd forintos áron, ám nem találtak rá vevőt. Az évek során többször csökkentették az árat: előbb 52 millió dollárra, vagyis körülbelül 16 milliárd forintra, majd a TMZ legutóbbi értesülései szerint az énekesnő kedden körülbelül 50 millió dollárért, vagyis 15 milliárd forintét tette fel az ingatlanpiacra, ami így jóval az eredetileg meghirdetett ár alatt van.

Miért ilyen nehéz eladni Jennifer Lopez luxusingatlanját?

Az eladási nehézségek mögött több tényező is állhat, mint például a luxusingatlanok iránti változó kereslet. De a ház fenntartása is önmagában óriási kiadást jelent: becslések szerint havonta több százezer dollárba kerülhet az üzemeltetése. Ez tovább nehezíti az értékesítést, hiszen csak nagyon szűk vevőkör engedheti meg magának az ilyen szintű luxust. Éppen ezért Jennifer Lopez jelenleg is ott él, hogy csökkentse a költségeit.

Ben Affleck már áprilisban lemondott az ingatlanról, így Jennifer Lopez maradt az egyedüli tulajdonos

(Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos/MediaPunch/Northfoto)

Ben Affleck már lemondott róla

A Beverly Hills-i luxusvilla, amely egykor Jennifer Lopez és Ben Affleck közös otthona volt, most már teljes egészében az énekesnő tulajdonában áll. A színész ugyanis még áprilisban hivatalosan is lemondott a részesedéséről, így az énekesnő lett az ingatlan egyedüli tulajdonosa. A pár még 2023-ban vásárolta meg a hatalmas, több mint 3500 négyzetméteres birtokot körülbelül 60 millió dollárért, vagyis több, mint 18 milliárd forintért. A ház nemcsak méreteiben lenyűgöző, hanem felszereltségében is: 12 hálószoba, 24 fürdőszoba, valamint saját sportkomplexum és számos luxuskényelmi szolgáltatás tartozik hozzá. A válás után eredetileg megállapodtak abban, hogy a későbbi eladásból származó profitot megosztják egymás között. Az új megállapodás azonban mindent megváltoztatott: Ben Affleck kiszállt az üzletből, Jennifer Lopez pedig most már egyedül viseli az eladással járó költségeket, ugyanakkor a teljes bevétel is őt illeti.