Feladta a szervezete a harcot: meghalt a népszerű influenszer

32 éves korában meghalt Alex Cimo, a népszerű gaming influenszer, aki több mint egy éve küzdött negyedik stádiumú vastagbélrákkal. Halálhírét felesége, Bryttni erősítette meg közösségi oldalán.

A gamer influenszer a semmiből lett beteg. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Gyászolják az influenszert

A nő elmondása szerint férje június 2-án „nagyon hirtelen” hunyt el. Bejegyzésében azt írta, eredetileg később szerette volna nyilvánosságra hozni a tragikus hírt, Alex kívánságának megfelelően. Alex Cimo elsősorban a Yu-Gi-Oh! kártyajátékokkal kapcsolatos tartalmairól volt ismert. Több platformon összesen több százezer követője volt, és rendszeresen osztott meg videókat a játékról, valamint saját egészségi állapotáról is.

A tartalomgyártó 2025 márciusában beszélt először nyilvánosan arról, hogy negyedik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A következő hónapokban folyamatosan tájékoztatta követőit a kezelésekről és az állapotáról. Korábban fekélyes vastagbélgyulladással is küzdött, és több alkalommal gyűjtött adományokat a betegséggel foglalkozó szervezetek számára.

Május 1-jén, születésnapja alkalmából egy hosszabb bejegyzést tett közzé, amelyben arról írt, hogy az Egyesült Államok vezető rákspecialistái szerint márciusban csupán napjai lehettek hátra. Alex azonban úgy fogalmazott, hogy nem volt hajlandó elfogadni a sorsát, ezért tovább harcolt a betegséggel. A bejegyzésben azt is írta, hogy hat héttel azután, hogy gyakorlatilag lemondtak róla, még mindig életben van, és napról napra erősebbnek érzi magát, bár a felépülés rendkívül lassú folyamat. Halála híre mélyen megrázta követőit, akik az elmúlt évben végig figyelemmel kísérték küzdelmét a betegséggel - írja a People.