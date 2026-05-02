"A fiam sírva fakadt, amikor elmondtam neki, hogy vastagbélrákom van"

Amikor Serdar Ferit 2022 februárjában először vért fedezett fel a székletében, meggyőzte magát arról, hogy nincs miért aggódni. A londoni, egygyermekes apa még azt is hitte, hogy csak aranyérről van szó. De miután hónapokig tartó tünetekkel küzdött aggodalmai fokozódtak, és úgy döntött, hogy júliusban orvoshoz fordul, majd szeptemberben vastagbéltükrözésre küldték. Ekkor azonban már késő volt: negyedik stádiumú vastagbélrákkal diagnosztizálták.

Rákdiagnózisa ellenére mindent megtesz az apa, hogy kisfia mellett legyen. Fotó: YouTube

Látni akarja kisfiát felnőni - nem adta fel a rák elleni küzdelmet az apa

A diagnózis hallatán az édesapa teljesen ledöbbent, ugyanis az orvosok közölték vele, hogy a betegség már átterjedt a májára, és a tüdejében is kezd tüneteket mutatni. Mégis, a 12 éves fiának, Jaxonnak volt a legnehezebb ezt elmondani. „Az ezzel való megbirkózás volt életem legnagyobb kihívása” – mondta Ferit.

Azt tanácsolták, hogy mondjam el neki egy olyan helyen, ahová nem járunk rendszeresen, mert esetleg negatív asszociációkat alakíthat ki vele kapcsolatban, ezért elmentünk egy helyi templom mögötti kis zöld területre. Azzal kezdtem, hogy "Tudod, mostanában kórházba járok, tudod, mi a rák?" Akkor nyolcéves volt, és azt kérdezte: "Van rákod?", én pedig azt mondtam: "Van egyfajta rákom, igen."

- az édesapa elmondása szerint kisfia azonnal sírva fakadt, teljesen vigasztalhatatlan volt, és folyton azt kérdezte: "Miért történik ez velem, amikor csak nyolcéves vagyok?"

Azt is kérdezte: "De jól leszel, ugye, nem fogsz meghalni? Az orvosok segíteni fognak." Nagyon nehéz ebben a helyzetben lenni, hogy nem tudod megnyugtatni a gyerekedet, hogy minden rendben lesz. Ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha tettem.

Ma, három és fél évnyi kimerítő kezelés után, Ferit versenyfutásban van az idővel, hogy megmentse az életét. Kimerítette a rák állami ellátáson keresztüli kezelésének lehetőségeit, miután több mint 30 célzott gyógyszeres kemoterápiás infúzión, 28 medencei sugárterápiás kezelésen és számos fájdalmas ablációs beavatkozáson esett át.

Az esélye arra, hogy a következő öt évet túlélje, mindössze 10 százalék, és azt mondja, hogy a gondolat, hogy nem látja felnőni a fiát, összeroppantja őt. Mindezek ellenére nem adja fel: jelenleg hét apró daganat van a tüdejében, melyek állapotát a kemoterápia és a célzott kezelés stabilizálja. De 2023 közepén figyelmeztették, hogy a rák idővel valószínűleg rezisztenssé válik a gyógyszerekre, így most immunterápián szeretne részt venni Mexikóban.