„Nem kapok levegőt” – súlyos betegséggel küzd Puskás Peti

Nem a tervek szerint alakult Puskás Peti olaszországi pihenése. Az énekes és műsorvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy elkapta azt a betegséget, amelyen korábban fia, Ábel már átesett.

Nyaraláson lett beteg Puskás Peti. Fotó: Mediaworks Archív

Puskás Peti és a betegség

Bejegyzése szerint kisfia már jól van, ő azonban most küzd a tünetekkel. Azt írta, annyira lerobbant, hogy nehezen kap levegőt, ráadásul a repülőút tovább rontott az állapotán. Puskás Peti arról is beszámolt, hogy napok óta alig hall valamit. Ennek ellenére igyekszik megőrizni a humorérzékét, és megjegyezte: szerencsére a látásával nincs gond, így legalább a tengerparti naplementében továbbra is gyönyörködhet.

Nem kapok levegőt, a repülő pedig egészen a fülemig tolta a nyavalyát, úgyhogy napok óta alig hallok valamit. Szerencsére látni még látok, ami ebben a helyzetben már szinte luxus, szerencse hogy a naplemente illat- és hangmentes, így csak elég rácsodálkoznom, milyen gyönyörű

– írta a posztban.

A Tropeában készült fotó mellé azt írta, hogy ha valaki a környéken egy furcsán pislogó, félig süket, levegőért küzdő magyar turistát lát, akkor ne aggódjon, mert valószínűleg ő az, aki éppen az „éves apa-immunrendszer tesztet” teljesíti.