Lenny Kravitz ellopja a show-t! Harry Styles és Zoë Kravitz esküvői helyszíne lelepleződött

Harry Styles és Zoë Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot. Sajtóértesülések szerint a nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amelyet nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleans-ben tartanának meg. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint, hogy Zoë Kravitz ott nőtt fel apjával, Lenny Kravitz-cel.

Harry Styles és Zoë Kravitz már javában az esküvőt tervezik

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Harry Styles és Zoë Kravitz eljegyzésük után két hónappal már az esküvőt tervezik

eljegyzésük után két hónappal már az esküvőt tervezik New Orleans-ban keresnek megfelelő helyszínt a nagy napjukra

Zoë Kravitz apja, Lenny Kravitz miatt szeretne ott megesküdni vőlegényével.

Harry Styles és Zoë Kravitz esküvői helyszíne lelepleződött

Harry Styles és Zoë Kravitz áprilisban jegyezték el egymást, miután alig nyolc hónapja alkottak egy párt. És bár kapcsolatukat végig igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól, az eljegyzés híre gyorsan bejárta a világsajtót. Most pedig újabb részletek szivárogtak ki a készülő esküvőjükről: bennfentesek szerint a szerelmesek New Orleans-t szemelték ki a ceremónia helyszínéül:

Ők egy laza pár, és valami egyedi dolgot szeretnének. Zoë családi kötődése New Orleans-hoz, valamint a város zenei történelme miatt ez a hely az első számú esélyes, és elmondták a barátaiknak, hogy fontolgatják, hogy ott tartsák meg a nagy napjukat.

Zoë Kravitz apjával, Lenny Kravitz-cel együtt élt New Orleans-ban még tinédzser korában

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Zoë Kravitz apja miatt szeretné New Orleans-ban tartani az esküvőt

A választás nem véletlen. A város különleges jelentőséggel bír Zoë Kravitz számára, hiszen tinédzser korában ott élt apjával, Lenny Kravitz-cel együtt és rengeteg szép emléket szerzett ott. Éppen emiatt érzelmileg is kötődik a helyszínhez. Bennfentes forrás szerint Harry Styles is azonnal megszerette az ötletet. A zenész köztudottan kerüli a túlzott felhajtást, ezért olyan esküvőt szeretne, amely inkább a családról és a közeli barátokról szól, mint a hollywoodi csillogásról.

Harry Styles és Zoë Kravitz kapcsolata

Harry Styles és Zoë Kravitz kapcsolatáról először 2025 nyarán kezdtek pletykálni, amikor többször is együtt látták őket Londonban. És bár egyikük sem beszélt nyilvánosan a románcról, a közös megjelenések egyre gyakoribbá váltak, így hamar nyilvánvalóvá vált, hogy több van közöttük egyszerű barátságnál. A kapcsolat rendkívül gyorsan elmélyült. Alig nyolc hónappal később Harry Styles megkérte Zoë Kravitz kezét. A sztárpár eleinte igyekezett titokban tartani az eljegyzést, de a színésznőt több alkalommal is lefotózták hatalmas gyémántgyűrűjével, ami végül minden találgatást lezárt.