Szintet lépett Harry Styles és Zoë Kravitz kapcsolata: már ezt tervezi a sztárpár

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Harry Styles nő rajongók millióinak törte össze a szívét, amikor megpillantották az énekes párjának ujján csillogó hatalmas gyémántgyűrűt. Sőt! Úgy néz ki, hogy a sztárpárnak még komolyabb tervezi vannak a jövőre nézve.

Harry Styles már szeretne apa lenni Fotó: PA / Northfoto

Már a családalapítást tervezi Harry Styles és Zoë Kravitz

Harry Styles ugyanis már régen vágyik családra. Bennfentesek azt állítják, korábban is beszélt már arról a barátainak, hogy nagyon szeretne egyszer apa lenni, és ezt annyira komolyan gondolja, hogy akár egyedül is vállalt volna gyereket.

Egy forrás szerint az énekes teljesen odavan a színésznőért.

Harry bármit megtenni érte

– mondta a bennfentes. Azt is hozzátette, hogy a közeli ismerőseiket egyáltalán nem érte váratlanul az eljegyzés híre.

Harry Styles életében egyre fontosabb szerepet tölt be a család. Húga, Gemma 2024-ben adott életet a kislányának, és ez nagy hatással volt rá. Az énekes korábban arról beszélt, hogy a baba születése idején háttérbe szorította a munkát, nem vállalt annyi fellépést, mert nem akart kimaradni ebből a család számára oly fontos időszakból.

„A nővéremnek gyereke született” – mondta. „Ott lenni, megismerni az unokahúgomat, látni, ahogy felnő, számomra teljesen egyértelmű, mi az igazán fontos. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy ott akartam lenni mellettük.”

Harry Styles és Zoë Kravitz kapcsolatáról először 2025 augusztusában kezdtek el írni a lapok, akkor Rómában kéz a kézben sétálgattak, úgy fotózták le őket. Még ugyanabban a hónapban Londonban is együtt kapták lencsevégre őket, csókolózás közben. Nem sokkal később egy forrás már úgy fogalmazott, hogy a kapcsolatuk szinte pillanatok alatt fordult nagyon komolyra - emlékeztet cikkében a Life.hu.