Hailey Bieber végre elárulta, hány gyereket szeretne Justin Bieberrel

Hailey Bieber egy lenge nyusziruhában pózolt legutóbbi fotózásán, amitől a rajongók álla leesett. Azonban az interjúja során egy olyan dolgot is elárult, ami sokakat meglepett. A modell végre elárult, hogy hány gyermeket szeretne Justin Bieberrel.

Hailey Bieber kitálalt a családbővítésről

A 29 éves Haileyt, akinek már van egy 20 hónapos kisfia Jack Blues, többször is megkérdezték, hogy szeretne-e még gyermeket. Az Interview magazin 2026 tavaszi számában elárulta, hogy vannak napok, amikor majdnem fél tucat gyereket szeretne.

Határozottan többet szeretnék, mint egyet, de egyszerre csak egyet fogok. Vannak napok, amikor kettőt akarok. Vannak napok, amikor ötöt

– osztotta meg a modell.

Hailey azt is elmondta, hogy a család mindig is fontos volt számára. "Mindig is férjhez akartam menni, gyerekeket és családot akartam már egészen fiatal koromtól fogva" - emelte ki, hozzátette, hogy imád anya lenni.

A fiam általában fél nyolc körül kel, szóval szeretek annyit fent lenni vele, amennyit csak tudok. Mióta anya lettem, sokkal jobban élvezem a reggeleket... A gyerekek annyira édesek reggel, amikor először felébrednek. Olyan kis puhák

- idézte szavait a Daily Mail.