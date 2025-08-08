Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Eláll a lélegzet: ennél szexibb képpel nem is köszönthették volna fel Berki Mazsit

Berki Mazsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 16:20
Ismét lenyűgöző formában pózolt a sztár.

A bomba alakú Berki Mazsi ma is hódít, nem máshol, mint barátnője születésnapi posztjában. A rózsaszín bikiniben, formás testét megmutatva pózoló Mazsiról barátnője tett ki képet, aki egyben a rajta lévő bikinimárka tulajdonosa is. A lebarnult Mazsin hihetetlenül jól áll, és kiemeli bőre színét a rózsaszín bikini. De ennyiben nem maradt a dolog, ugyanis barátnője szívmelengető üzenetet is írt a kép alá:

Az én gyönyörű barátnőm! Nagyon boldog születésnapot kívánok, szívem minden szeretetével! Amióta ismerlek, te vagy az egyik legjobb barátnőm, a lelki társam, a munkámban a partnerem… és úgy érzem, veled minden tökéletesen működik! Ne változz, édesem – maradj örökké ilyen tiszta szívű, csodálatos lány! Szeretlek!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
