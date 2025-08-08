Eláll a lélegzet: ennél szexibb képpel nem is köszönthették volna fel Berki Mazsit

A bomba alakú Berki Mazsi ma is hódít, nem máshol, mint barátnője születésnapi posztjában. A rózsaszín bikiniben, formás testét megmutatva pózoló Mazsiról barátnője tett ki képet, aki egyben a rajta lévő bikinimárka tulajdonosa is. A lebarnult Mazsin hihetetlenül jól áll, és kiemeli bőre színét a rózsaszín bikini. De ennyiben nem maradt a dolog, ugyanis barátnője szívmelengető üzenetet is írt a kép alá:

Az én gyönyörű barátnőm! Nagyon boldog születésnapot kívánok, szívem minden szeretetével! Amióta ismerlek, te vagy az egyik legjobb barátnőm, a lelki társam, a munkámban a partnerem… és úgy érzem, veled minden tökéletesen működik! Ne változz, édesem – maradj örökké ilyen tiszta szívű, csodálatos lány! Szeretlek!