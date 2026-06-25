Újabb aggasztó hírek érkeztek Eminem volt feleségéről. Elfogatóparancsot adtak ki Kim Scott ellen, miután nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson, amely egy korábbi ittas vezetéses ügyéhez kapcsolódott.

Eminem volt felesége ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután nem jelent meg az ittas vezetésével kapcsolatos bírósági tárgyaláson

Fotó: ZUMA/Northfoto / Northfoto

Újabb botrány robbant ki Eminem volt felesége körül

volt felesége körül Kim Scott ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson

ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson Az ügy egy korábbi ittas vezetéséhez kapcsolódik, az óvadékát 10 000 dollárban határozták meg.

Eminem volt felesége, Kim Scott ellen elfogatóparancsot adtak ki

A Page Six beszámolója szerint elfogatóparancsot adtak ki Eminem volt felesége, Kim Scott ellen, miután nem jelent meg egy bírósági meghallgatáson Michigan államban. Az ügy egy korábbi ittas vezetési esethez kapcsolódik, amely miatt már korábban is eljárás indult ellene. A hatóságok szerint Eminem volt feleségének kötelező lett volna részt vennie a tárgyaláson, azonban távol maradt, ezért a bíróság intézkedést rendelt el.

Kim Scott ittas vezetéses ügye

Eminem volt feleségét 2026. májusában tartóztatták le ittas vezetés gyanúja miatt. Az 51 éves nő egy parkoló autónak ütközött a michigani Mt. Clemensben. A TMZ által megszerzett rendőrségi jelentések szerint Kim Scott alig állt a lábán, erős alkoholszag áradt belőle és a szondáztatás során 0,204-es véralkoholszintet mértek, ami jóval meghaladja a Michigan államban engedélyezett határértéket. Eminem volt felesége állítólag együttműködött a rendőrökkel és beismerte, hogy korábban alkoholt fogyasztott. Kim Scott letartóztatása után a Macomb megyei börtönbe került, majd pár nappal később szabadon engedték. Június 24-én a mostani tárgyaláson azonban részt kellett volna vennie. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan miért nem jelent meg a meghallgatáson, és az ügyvédei sem kommentálták az esetet.

Eminem és Kim Scott kétszer is összeházasodtak, mielőtt 2006-ben végleg szakítottak

Fotó: Henry McGee / Northfoto

Eminem és Kim Scott kapcsolata

Kim Scott és Eminem, polgári nevén Marshall Mathers, még tinédzserkorukban ismerkedtek meg. Kapcsolatuk pedig már a kezdetektől rendkívül viharos volt. Első gyermekük, Hailie Jade születése után hosszú ideig próbálták fenntartani a szerelmüket, de az évek során többször is szakítottak, majd kibékültek. Kétszer összeházasodtak, kétszer elváltak, végül 2006-ban volt az utolsó szakítás, ami véglegesnek bizonyult. Szerelmük története később számtalan dalban visszaköszönt. Azóta pedig Kim Scott leginkább botrányos viselkedései miatt kerül a címlapokra.