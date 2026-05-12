Hatalmas botrányt kavart Eminem volt felesége - ittas vezetés miatt kellett bíróság elé állnia

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 13:56
Kimberly Mathers autójában négy gyermek volt, amikor két alkalommal is ütközött. Eminem volt felesége tetteinek súlyos következménye lehet.
Eminem volt felesége, Kimberly Mathers, borzalmasan festett a rendőrségi fotón - az anyuka szem alatti karikákkal, láthatóan rossz állapotban került lefotózásra.

Eminem volt felesége bíróságon felel
Fotó: Kay Blake / Northfoto

Miért állt bíróság elé Eminem volt felesége?

Az 51 éves nő hétfőn tagadta, hogy ittasan vezetett volna, és hogy elmenekült a helyszínről, miután állítólag egy parkoló autónak ütközött.

A baleset februárban történt, amikor egy este a michigani Chesterfield Township-i otthonából indult el vásárolni fiával, Parkerrel. Ekkor a fiú három barátja is a Range Roverben ült, amellyel egy parkoló teherautónak csapódtak.

Beszámolók szerint az ütközés ereje olyan erős volt, hogy a teherautó körülbelül 15 méterrel odébb mozdult. Mathers azonban ahelyett, hogy megállt volna, visszahajtott a házához, ahol a garázsajtónak is nekiment.

Az ittas vezetés nem rossz, hanem egy szándékos döntés, amely minden úton lévő személyt veszélynek tesz ki

- mondta Pete Lucido, Macomb megye ügyésze egy nyilatkozatban.

Mathers ítélethirdetésére június 17-én kerül sor a Macomb megyei kerületi bíróságon - írja a New York Post.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
