Hatalmas botrányt kavart Eminem volt felesége - ittas vezetés miatt kellett bíróság elé állnia

Eminem volt felesége, Kimberly Mathers, borzalmasan festett a rendőrségi fotón - az anyuka szem alatti karikákkal, láthatóan rossz állapotban került lefotózásra.

Eminem volt felesége bíróságon felel

Fotó: Kay Blake / Northfoto

Miért állt bíróság elé Eminem volt felesége?

Az 51 éves nő hétfőn tagadta, hogy ittasan vezetett volna, és hogy elmenekült a helyszínről, miután állítólag egy parkoló autónak ütközött.

A baleset februárban történt, amikor egy este a michigani Chesterfield Township-i otthonából indult el vásárolni fiával, Parkerrel. Ekkor a fiú három barátja is a Range Roverben ült, amellyel egy parkoló teherautónak csapódtak.

Beszámolók szerint az ütközés ereje olyan erős volt, hogy a teherautó körülbelül 15 méterrel odébb mozdult. Mathers azonban ahelyett, hogy megállt volna, visszahajtott a házához, ahol a garázsajtónak is nekiment.

Az ittas vezetés nem rossz, hanem egy szándékos döntés, amely minden úton lévő személyt veszélynek tesz ki

- mondta Pete Lucido, Macomb megye ügyésze egy nyilatkozatban.

Mathers ítélethirdetésére június 17-én kerül sor a Macomb megyei kerületi bíróságon - írja a New York Post.