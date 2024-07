Eminem retteg a haláltól, dalban üzent lányának

Eminem lánya, Hailie Jade őszintén vallott, milyen is egy világhírű sztár lányának lenni. A 28 éves fiatal nő azok után szólalt meg, hogy a rapper rajongói sírva hallgatták Eminem legújabb számát, amiben lányának üzent. Mondandójának lényege az volt, mi is lesz Hailie Jade-el az ő halála után. Apja ugyanis nyíltan beszél a dalszövegben arról, hogy retteg attól, mi lesz akkor, amikor már nem tud lányához beszélni, miután ő már nem lesz többet.

Hailie őszintén beszélt arról, milyen érzés Eminem lányának lenni. Fotó: Borsonline

Ennél nagyobb bizonyítéka pedig az erős apa-lánya kapcsolatuknak nem is lehetne. Hailie azonban kiemelte, Eminem lányának lenni nem csak csupa fényűzés. Erről saját, Just a Little Shady nevű podcastjában beszélt, amikor is arról kérdezték, milyen egy szupersztár szülővel felnőni és élni.

Elfogadom és megértem, hogy az emberek kíváncsiak. Van azonban egy pont, amin túl már azt mondom, hogy: "Hé! Én is ember vagyok és több vagyok annál, mint hogy ki az apám". Úgyhogy trükkös és nehéz tud lenni. Úgy érzem gyerekként ez jobban zavart, mert nem értettem, miért érdeklődnek irántam állandóan az emberek.

- mesélte őszintén Hailie, aki még két testvérével együtt kellett megélje Eminem rivaldafényét.

Alainát, aki 1993-ban született Eminem azok után adoptálta, hogy exfeleségének Kim Scottnak testvére, az ő sógornője nem volt képes gondoskodni a kislányról. Stevie Laine pedig szintén örökbefogadott testvére Hailienek, aki szintén Kimhez köthető vissza. Ő 2005-ben lett hivatalosan Eminem családjának tagja.

Ők mindhárman megjelennek a rapper legújabb zenei klippjéban a Houdiniben, ahol Eminem viccesen "elkényeztetett kis patkányoknak" hívja őket FaceTime-on keresztül, miközben megpróbál sértődöttet játszani - írja az Unilad.