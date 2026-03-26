Szívszorító részletek: így találták meg a Buffy, a vámpírok réme sztárjának holttestét

A 54 éves Nicholas Brendon március 20-án hunyt el, holttestére pedig egy régi barátja talált rá, aki aznap éjszaka is mellette tartózkodott, hogy segítsen neki.

Fotó: Ana Gibert

A hatóságok közlése szerint a színészt olyan helyzetben találták meg, mintha aludna, és minden arra utal, hogy a halál nem sokkal megtalálása előtt következett be.

A megyei halottkém így fogalmazott:

Az elhunyt egyedül élt, és egy régi barátja találta meg, aki ott aludt nála, hogy gondoskodjon róla. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a halál időpontja nagyon friss volt.

A vizsgálat során azt is megerősítették, hogy nem találtak erőszakos cselekményre utaló jeleket, a színész korábban pedig szívproblémákkal küzdött. A pontos halálok azonban csak a boncolás és toxikológiai vizsgálatok után derül ki.

A család egy megható közleményben búcsúzott tőle:

Összetört szívvel osztjuk meg, hogy testvérünk és fiunk, Nicholas Brendon elhunyt. Álmában, természetes okokból halt meg.

Hozzátették:

Szenvedélyes, érzékeny és végtelenül alkotni vágyó ember volt. Azok, akik igazán ismerték, tudták, hogy a művészete az egyik legtisztább kifejezése volt annak, aki ő valójában.

A család azt is kiemelte, hogy bár a színésznek voltak nehézségei, igyekezett rendbe hozni az életét:

Nem titok, hogy Nicholasnak voltak küzdelmei a múltban, de kezelés alatt állt, gyógyszereket szedett, és optimistán tekintett a jövőbe a halála idején.

Végül arra kérték a nyilvánosságot:

Családunk tiszteletben tartást kér ebben az időszakban, miközben gyászoljuk őt, és megünnepeljük egy olyan ember életét, aki intenzitással, képzelőerővel és szívvel élt.

A színész halála mélyen megrázta egykori kollégáit is. Sarah Michelle Gellar egy ikonikus idézettel búcsúzott, amelyet Brendon karaktere, Xander Harris mondott:

Nem tudják, milyen nehéz annak lenni, akit nem választanak ki. Olyan közel élni a reflektorfényhez, de soha nem belépni oda. De én tudom. Én többet látok, mint bárki gondolná, mert senki sem figyel rám.

– búcsúzott barátjától a People szerint.

Láttalak téged, Nicky. Tudom, hogy most békében vagy, abban a nagy hintaszékben az égben.