Nem múlik a fájdalom: a gyönyörű Michelle Trachtenberg halála egy éve sokkolta a világot

Egy éve ezen a napon érkezett a lesújtó hír, hogy tragikusan fiatalon elhunyt a Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg. Legjobb alakításaival emlékezünk meg a színésznőről.

Michelle Trachtenberg tragikusan fiatalon, alig 39 évesen hunyt el (Fotó: Chase Rollins)

Michelle Trachtenberg filmjei

Michelle Trachtenberg is olyan fiatalon szakmába lépő színésznők sorát erősítette, mint Drew Barrymore, aki 6 éves volt, mikor az E.T-ben felbukkant, vagy Dakota Fanning, aki a világ legaranyosabb köszönőbeszédét mondta a Critics Choice díjátadón.

Trachtenberg az Esküdt ellenségek sorozatban kapott először szerepet, alig 6 évesen. Első nagyjátékfilmje a Harriet, a kém volt, melyben rögtön a címszerepet játszotta. A film a Nickelodeon első nagyjátékfilmje volt, és pont Trachtenberg 10. születésnapján kezdett forogni. A Harriet, a kém rendkívül nagy sikert aratott, de a színésznő a következő években főként televíziós sorozatokban volt látható.

A valódi hírnevet és áttörést a Sarah Michelle Gellar főszereplésével készült Buffy, a vámpírok réme széria hozta el neki. A széria 5. évadában tűnt fel először, a történet egyik legnagyobb csavarát hozva, ugyanis Buffy testvéreként mutatták be, úgy, hogy a korábbi évadokban nyoma sem volt. A sorozat utolsó, 7. évadáig összesen 66 epizódban láthatták a rajongók. A Buffy sorozaton kívül a new yorki elit tinikről szóló Gossip Girl sorozatban tűnt fel Georgina Sparks szerepében Blake Lively és Leighton Meester mellett. Georgina bármilyen szörnyen is viselkedett a többi szerelővel, a rajongók egyik kedvencévé vált csípős beszólásai és ördögi tervei miatt. A sorozatból készült 2021-ben egy folytatás is, ami már napjainkban játszódott, ekkor 2 epizód erejéig ismét magára öltötte Georgina karakterét.

A Buffy, a vámpírok réme szériában ismerte meg a világ a nevét (Fotó: 20th Century Fox TV)

Michelle Trachtenberg halála

A színésznőt édesanyja találta meg eszméletlenül new yorki otthonában. A kiérkező mentősök már semmit sem tehettek érte, azonnal megállapították a halált. A család kérésére nem végeztek boncolást, a sajtó napokig a lehetséges okokat firtatta. A tragédia előtt nem sokkal májátültetésen esett át, de utolsó Instagram posztjában is arról számolt be a rajongóinak, hogy jól van és egészséges, ne aggódjanak miatta. Végül a New York-i főorvosi hivatal árulta el a People magazinnak, hogy cukorbetegség okozta komplikációk okozták a fiatal színésznő halálát.