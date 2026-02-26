Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Edina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem múlik a fájdalom: a gyönyörű Michelle Trachtenberg halála egy éve sokkolta a világot

Buffy, a vámpírok réme
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 18:25
Gossip Girl – A pletykafészekSarah Michelle Gellar
Tragikusan fiatalon vesztette életét a Gossip Girl sztárja, a hír megrázta az egész filmszakmát. Michelle Trachtenberg egy évvel ezelőtt hagyott itt minket.

Egy éve ezen a napon érkezett a lesújtó hír, hogy tragikusan fiatalon elhunyt a Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg. Legjobb alakításaival emlékezünk meg a színésznőről. 

Michelle Trachtenberg egy vörösszőnyeges eseményen.
Michelle Trachtenberg tragikusan fiatalon, alig 39 évesen hunyt el (Fotó: Chase Rollins)

Michelle Trachtenberg filmjei 

Michelle Trachtenberg is olyan fiatalon szakmába lépő színésznők sorát erősítette, mint Drew Barrymore, aki 6 éves volt, mikor az E.T-ben felbukkant, vagy Dakota Fanning, aki a világ legaranyosabb köszönőbeszédét mondta a Critics Choice díjátadón. 

Trachtenberg az Esküdt ellenségek sorozatban kapott először szerepet, alig 6 évesen. Első nagyjátékfilmje a Harriet, a kém volt, melyben rögtön a címszerepet játszotta. A film a Nickelodeon első nagyjátékfilmje volt, és pont Trachtenberg 10. születésnapján kezdett forogni. A Harriet, a kém rendkívül nagy sikert aratott, de a színésznő a következő években főként televíziós sorozatokban volt látható. 

A valódi hírnevet és áttörést a Sarah Michelle Gellar főszereplésével készült Buffy, a vámpírok réme széria hozta el neki. A széria 5. évadában tűnt fel először, a történet egyik legnagyobb csavarát hozva, ugyanis Buffy testvéreként mutatták be, úgy, hogy a korábbi évadokban nyoma sem volt. A sorozat utolsó, 7. évadáig összesen 66 epizódban láthatták a rajongók. A Buffy sorozaton kívül a new yorki elit tinikről szóló Gossip Girl sorozatban tűnt fel Georgina Sparks szerepében Blake Lively és Leighton Meester mellett. Georgina bármilyen szörnyen is viselkedett a többi szerelővel, a rajongók egyik kedvencévé vált csípős beszólásai és ördögi tervei miatt. A sorozatból készült 2021-ben egy folytatás is, ami már napjainkban játszódott, ekkor 2 epizód erejéig ismét magára öltötte Georgina karakterét. 

A Buffy, a vámpírok réme sorozat főszereplői.
A Buffy, a vámpírok réme szériában ismerte meg a világ a nevét (Fotó: 20th Century Fox TV)

Michelle Trachtenberg halála 

A színésznőt édesanyja találta meg eszméletlenül new yorki otthonában. A kiérkező mentősök már semmit sem tehettek érte, azonnal megállapították a halált. A család kérésére nem végeztek boncolást, a sajtó napokig a lehetséges okokat firtatta. A tragédia előtt nem sokkal májátültetésen esett át, de utolsó Instagram posztjában is arról számolt be a rajongóinak, hogy jól van és egészséges, ne aggódjanak miatta. Végül a New York-i főorvosi hivatal árulta el a People magazinnak, hogy cukorbetegség okozta komplikációk okozták a fiatal színésznő halálát.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu