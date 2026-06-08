Dua Lipa esküvőjének részletei: így bulizott 620 millió forintért a 200 fős vendégsereg

Több száz vendég, világsztárok, exkluzív helyszín és egy háromnapos ünneplés, amelyről még sokáig beszélni fognak. Összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Dua Lipa és Callum Turner szicíliai esküvőjéről.

Dua Lipa és Callum Turner háromnapos esküvői hétvégéje igazi sztárparádé volt (Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment / Northfoto)

Dua Lipa és Callum Turner hat nappal a titkos esküvőjük után újra kimondták egymásnak a boldogító igent

hat nappal a titkos esküvőjük után újra kimondták egymásnak a boldogító igent A háromnapos ünneplést Szicíliában tartották és 200 főt hívtak meg rá, köztük számos hírességet is

Az esküvő elképesztő luxusban zajlott és mintegy 620 millió forintjába került az ifjú párnak.

Dua Lipa és Callum Turner nagy napja(i)

Dua Lipa és Callum Turner május végén egy visszafogott polgári szertartáson mondta ki a boldogító igent Londonban, ám a valódi ünneplésre néhány nappal később Szicíliában került sor. A Palermo közelében megrendezett ünnepi hétvége 1,5 millió angol fontba, vagyis körülbelül 620 millió forintba került, és a három nap alatt számos híresség tiszteletét tette rajta. Az esküvő központi helyszíne a 18. századi Villa Valguarnera volt. Az impozáns kastélyt gyakran a kis Versailles-ként emlegetik, és tökéletes hátteret biztosított a nagyszabású eseményhez. A hétvége egy elegáns fogadóesttel kezdődött, ahol a vendégek már előzetesen megismerhették a szicíliai hangulatot. A helyszínt kézzel hímzett textíliák, szalagokkal díszített székek, hagyományos szicíliai mandulás édességek és gondosan megtervezett dekorációk tették különlegessé. A szervezők minden részletre figyeltek, hogy a rendezvény egyszerre legyen romantikus, exkluzív és autentikusan olasz.

200 fős vendégsereg között számos híresség is helyet kapott

A vendéglista is önmagáért beszélt. Az eseményen többek között Donatella Versace, Charli XCX, Troye Sivan, Joe Alwyn, Mark Ronson és számos más ismert sztár is részt vett. A ceremónia egyik legemlékezetesebb mozzanata pedig kétségkívül Elton John fellépése volt. A legendás előadó személyesen érkezett Szicíliába, hogy elénekelje a pár kedvenc dalát, a Your Song-ot. A beszámolók szerint a meghitt előadás alatt több vendég is meghatódott, miközben Dua Lipa és Callum Turner egymás mellett hallgatták a különleges produkciót.