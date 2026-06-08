Dua Lipa esküvőjének részletei: így bulizott 620 millió forintért a 200 fős vendégsereg

Több száz vendég, világsztárok, exkluzív helyszín és egy háromnapos ünneplés, amelyről még sokáig beszélni fognak. Összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Dua Lipa és Callum Turner szicíliai esküvőjéről.
Dua Lipa és Callum Turner május végén egy visszafogott polgári szertartáson mondta ki a boldogító igent Londonban, ám a valódi ünneplésre néhány nappal később Szicíliában került sor. A Palermo közelében megrendezett ünnepi hétvége 1,5 millió angol fontba, vagyis körülbelül 620 millió forintba került, és a három nap alatt számos híresség tiszteletét tette rajta. Az esküvő központi helyszíne a 18. századi Villa Valguarnera volt. Az impozáns kastélyt gyakran a kis Versailles-ként emlegetik, és tökéletes hátteret biztosított a nagyszabású eseményhez. A hétvége egy elegáns fogadóesttel kezdődött, ahol a vendégek már előzetesen megismerhették a szicíliai hangulatot. A helyszínt kézzel hímzett textíliák, szalagokkal díszített székek, hagyományos szicíliai mandulás édességek és gondosan megtervezett dekorációk tették különlegessé. A szervezők minden részletre figyeltek, hogy a rendezvény egyszerre legyen romantikus, exkluzív és autentikusan olasz.
A vendéglista is önmagáért beszélt. Az eseményen többek között Donatella Versace, Charli XCX, Troye Sivan, Joe Alwyn, Mark Ronson és számos más ismert sztár is részt vett. A ceremónia egyik legemlékezetesebb mozzanata pedig kétségkívül Elton John fellépése volt. A legendás előadó személyesen érkezett Szicíliába, hogy elénekelje a pár kedvenc dalát, a Your Song-ot. A beszámolók szerint a meghitt előadás alatt több vendég is meghatódott, miközben Dua Lipa és Callum Turner egymás mellett hallgatták a különleges produkciót.
A vacsoráról egy Michelin-csillagos séf, Tony Lo Coco gondoskodott. A menü a szicíliai gasztronómia legjavát vonultatta fel: helyi tésztaételek, tengeri fogások, hagyományos street food különlegességek, valamint a régió híres desszertjei, köztük a cannoli és a cassata is az asztalra került. A vacsora után kezdetét vette a hajnalig tartó ünneplés. A zenéről pedig olyan világhírű dj-k gondoskodtak, mint David Guetta, Martin Garrix, Carl Cox és Peggy Gou. A vendégek a történelmi villa kertjében táncoltak, miközben tűzijáték világította meg a szicíliai égboltot. Több beszámoló szerint a buli egészen reggel hat óráig tartott.
A Daily Mail információja szerint Dua Lipa esküvői ruhái közül kettőt Donatella Versace tervezett. Az első, ceremónián viselt kreáció egy csillogó, gyémántokkal kirakott darab volt, a második pedig egy szintén fehér ruha, amit a buli alatt viselt az énekesnő. De a menyasszonyt egy egyedi tollas Bottega Veneta ruhában is lefotózták.
A háromnapos rendezvény nemcsak a luxus miatt került a címlapokra. Palermo lakóinak egy része vegyes érzelmekkel fogadta a nagyszabású eseményt, mivel egyes közterületeket ideiglenesen lezártak, és a biztonsági intézkedések jelentősen befolyásolták a város életét. Emiatt helyi viták is kialakultak és több helyen plakátokat raktak ki Dua Lipa esküvője ellen tüntetve.
Éppen ezért is Dua Lipa és Callum Turner esküvőjén különösen nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra. A rendőrség útlezárásokat állított fel, a biztonsági személyzet pedig ellenőrizte a területre belépő alkalmazottakat. Továbbá a pincérektől azt is megkövetelték, hogy adják át mobiltelefonjaikat. Az egyikük a Daily Mail-nek így nyilatkozott:
Le kellett ragasztanunk a készülékeink kameráját és mikrofonját, majd műanyag zacskókba kellett csomagolnunk őket.
A szicíliai ünnepség azonban végül minden várakozást felülmúlt. A történelmi helyszín, a világsztárokból álló vendégsereg, Elton John fellépése és a hajnalig tartó buli együtt felejthetetlenné tették a közel 620 millió forint költségű háromnapos eseményt.
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