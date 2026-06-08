Elton Johnt olasz rendőrök tartóztatták fel a reptéren, miután sietve távozott Dua Lipa és Callum Turner esküvőjéről. A 79 éves énekest először megmotozták, átkutatták a táskáit, és csak ezután szállhatott fel a magángépére párjával, David Furnish-sel.

Elton Johnt és férjét, David Furnish-t Dua Lipa esküvőjéről hazafele menet feltartóztatták az olasz rendőrök

Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage / Northfoto

Dua Lipa és Callum Turner Szicíliában tartotta a fényűző esküvőjét, ahol az egyik sztárfellépő Elton John volt

Szicíliában tartotta a fényűző esküvőjét, ahol az egyik sztárfellépő volt A 79 éves énekes a produkció után sietve távozott a buliról, és másnap már korán el is indult haza, de a reptéren feltartóztatta őt az olasz rendőrség

Megmotozták, átkutatták a táskáit és csak ezután szállhatott fel a magángépére párjával, David Furnish-sel.

Elton Johnt megmotozták a reptéren Dua Lipa esküvője után

Hétvégén tartották Dua Lipa esküvőjét, ahol Elton John volt az egyik sztárfellépő. És bár a fényűző esemény három napos volt, a 79 éves énekes számára kicsit rövidebbre sikerült a szicíliai látogatás. Miután teljesítette különleges szerepét az esküvőn, és részt vett az ünnepségen, vasárnap már úton is volt hazafelé. A reptérre érkezve azonban, az olasz rendőrség feltartóztatta őt és párját, David Furnish-t: megmotozták őket, átkutatták a csomagjaikat és csak ezután engedték őket felszállni a magángépükre. A biztonsági intézkedésről készült képeket a The SUN közzé is tette.

Különleges szerepet kapott az esküvőn

A különleges esküvőn a 79 éves énekes egy megható zenei produkcióval lepte meg az ifjú párt, amely az este egyik legemlékezetesebb pillanatává vált. Dua Lipa és Callum Turner kérésére Elton John Your song című slágerét adta elő és a vendégek mind könnyekig hatódtak a produkció közben. A beszámolók szerint Elton John látásproblémája miatt csak segítséggel tudott közlekedni:

Mindkét karjánál valaki vezette, mert nem látott, de csodálatosan zongorázott.

És bár a vendégek közül sokan hajnalig ünnepeltek, a világsztár és párja már korán távozott, még a tűzijátékra sem maradtak.

Dua Lipa és Callum Turner három napos esküvője körülbelül 620 millió forintba került

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Dua Lipa másfél millió fontos esküvője

Dua Lipa és Callum Turner esküvőjére számos híresség érkezett a zene, a divat és a filmvilág elitjéből. A pár állítólag hónapokon át szervezte a többnapos rendezvényt, amelyet szigorú biztonsági intézkedések mellett tartottak meg. A pazar bulit a Villa Valguarnera-ban rendezték meg, ahol hat nappal a marylebone-i városházán tartott hivatalos szertartásuk után fogadtak újra örök hűséget egymásnak. Az esküvő biztonsági intézkedései rendkívül szigorúak voltak, ugyanis számos világsztár is jelen volt, köztük Donatella Versace is, aki Dua Lipa esküvői ruháját tervezte. A fényűző esemény minden részletében a luxusról szólt, de ennek megvolt az ára. A három napos ünnepség körülbelül másfél millió fontjába került az ifjú párnak, ami nagyjából 620 millió forint.