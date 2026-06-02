Megérkeztek az első képek: ilyen volt Dua Lipa esküvője

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 18:32
Callum Turneresküvő
Dua Lipa és Callum Turner összeházasodtak.

Dua Lipa jelenleg a bolygó egyik legnagyobb popsztárja, így már-már természetes, hogy rengeteg embert érdekel a magánélete. Nem igazán szokott nagy bejelentéseket tenni az életével kapcsolatban, de most mégis kivételt tett, ugyanis a közösségi oldalán árulta el, hogy május 31-én feleségül ment a szerelméhez, Callum Turnerhez.

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata 2024 januárjában vált nyilvánossá
Callum Turner és Dua Lipa
Fotó: PA / Northfoto

Dua Lipa és az ismert színész, Callum Turner állítólag 2024 januárjában találkoztak véletlenül egy kávézóban, és az első pillanattól kezdve szikrázott közöttük a levegő. Az eljegyzés is viszonylag hamar megvolt, most pedig kimondták a boldogító igent is, ráadásul úgy tűnik, hogy nem egy hatalmas ceremónia keretein belül, hanem viszonylag visszafogottabb körülmények között.

Végre eljött a pillanat: Dua Lipa megosztotta az első hivatalos képeket az esküvőjéről, a felvételek pedig azt bizonyítják, hogy dúl a szerelem közöttük.

Csupán a különleges dátumot írta oda a fotókhoz Dua Lipa, aki egy elegáns szettben ment hozzá a Legendás állatok és megfigyelésük-filmekből is ismert kedveséhez.

Íme a fotók:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
