Megérkeztek az első képek: ilyen volt Dua Lipa esküvője

Dua Lipa jelenleg a bolygó egyik legnagyobb popsztárja, így már-már természetes, hogy rengeteg embert érdekel a magánélete. Nem igazán szokott nagy bejelentéseket tenni az életével kapcsolatban, de most mégis kivételt tett, ugyanis a közösségi oldalán árulta el, hogy május 31-én feleségül ment a szerelméhez, Callum Turnerhez.

Callum Turner és Dua Lipa

Fotó: PA / Northfoto

Dua Lipa és az ismert színész, Callum Turner állítólag 2024 januárjában találkoztak véletlenül egy kávézóban, és az első pillanattól kezdve szikrázott közöttük a levegő. Az eljegyzés is viszonylag hamar megvolt, most pedig kimondták a boldogító igent is, ráadásul úgy tűnik, hogy nem egy hatalmas ceremónia keretein belül, hanem viszonylag visszafogottabb körülmények között.

Végre eljött a pillanat: Dua Lipa megosztotta az első hivatalos képeket az esküvőjéről, a felvételek pedig azt bizonyítják, hogy dúl a szerelem közöttük.

Csupán a különleges dátumot írta oda a fotókhoz Dua Lipa, aki egy elegáns szettben ment hozzá a Legendás állatok és megfigyelésük-filmekből is ismert kedveséhez.

Íme a fotók: