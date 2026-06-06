Dua Lipa esküvői bulija nem egy hétköznapi helyen van - az egykori maffia rejtekhelyén gyűltek össze a vendégek

A szerelmespár, Dua Lipa és Callum Turner a maffiavilág szívében ünnepli nemrégiben megtartott esküvőjét. Háromnapos extravagáns bulijuk a hírek szerint pénteken kezdődött meg a híres, szicíliai Palermóban található Palazzo Gangiban.

Dua Lipa esküvői bulija az egykori maffia rejtekhelyén lesz Fotó: AFP

Dua Lipa esküvői bulija az egykori maffia rejtekhelyén lesz

A 200 vendéges ünneplés célállomása azonban nem a híres üdülőváros lesz: ugyanis szombaton 12 kilométerrel arrébb, Bagheriában folytatódik, amely egykor a szicíliai Cosa Nostra maffia fellegvára volt. A buli a hírek szerint a Villa Valguarnerában lesz, amelyet a maffiafőnökök az 1980-as években foglaltak el, és menedékhelyként használtak. Hírhedten vadállatokat tartottak, például egy vaddisznót a nagy bálteremben, és helikopterrel elloptak egy szabadtéri szobrot a régió feletti hatalmuk csúcspontján.

Bagheria városa, a sziget északi partján, egykor a „Halál Háromszögének” része volt, egy kis városcsoportnak, ahol hidegvérű maffiózók leszámoltak riválisaikkal egy használaton kívüli szöggyárban. Ez az elhagyatott gyár nincs messze attól a helytől, ahol az énekesnő és párja vendégei összegyülnek majd. Szerencsére nekik már nem kell foglalkozniuk a bűnözőkkel, ugyanis 1990-es években elkezdődött a maffia elleni fellépés. Sőt, a menedékhelyként működőt palotát tulajdonosa, az olasz hercegnő, Vittoria Alliata di Villafranca visszaszerezte és restaurálta, miután bátran elűzte a bűnözőket.

Azonban felmerülhet a kérdés, hogy Lipa és Turner miért ezt a sötét múltú helyet választotta az ünneplésre. A pár tavaly nyáron szeretett bele Szicíliába nyaralásuk során, és még Palermo romos történelmi központjának kanyargós utcáin is lefényképezték őket, amint egy bár előtt ültek egy járdaszegélyen.

Az újdonsült házasok vendéglistáján állítólag olyan sztárok szerepelnek majd, mint Sir Elton John, Donatella Versace, Mark Ronson, Harry Styles és Charli XCX. Sőt, Madonna, Adele és Kylie Minogue is a kisvárosba repül - írta a Daily Star.