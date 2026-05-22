Zayn Malik visszatérése botrányba fulladt: Megdobálták a rajongók Londonban

A One Direction egykori énekese éppen a nagy visszatérésére készül, de máris akadályokba ütközött. Zayn Malik londoni rajongói kérdezz-felelek eseménye azonban botrányba fulladt, amikor a sztárt távozás közben vizes palackokkal dobálták meg.

Zayn Malik visszatérése botrányba fulladt: vizes palackokkal dobálták meg egy rajongói eseményen

(Fotó: Hahn Lionel/ABACA/Northfoto)

Zayn Malik visszatérése máris botrányba fulladt

visszatérése máris botrányba fulladt A One Direction sztárját vizes palackokkal dobálták meg egy londoni kérdezz-felelek közben

sztárját vizes palackokkal dobálták meg egy londoni kérdezz-felelek közben Az eset azután történt, hogy korábban 22 fellépést törölt szólóturnéjából, miután a múlt hónapban egészségügyi problémák miatt kórházba került

Zayn Malikot megdobálták a rajongók Londonban

A One Direction sztárja egy londoni rajongói kérdezz-felelek eseményen vett részt, amely eredetileg nyugodt és barátságos hangulatban zajlott. A program végén azonban váratlanul elszabadultak az indulatok. Szemtanúk szerint Zayn Malik éppen elhagyta a helyszínt, amikor az egyik résztvevő kiabálni kezdett, majd több vizes palackot is az énekes irányába dobott. A botrányos esetről felvétel készült, amelyen látható, ahogy az énekes testőrei próbálják minél gyorsabban kimenekíteni őt a tömegből.

Zayn Malik koncertlemondásai miatt haragította magára rajongóit?

Többen úgy vélik, hogy a mostani incidens Zayn Malik koncertlemondásaihoz kapcsolódhat. A 33 éves énekes ugyanis kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt több fellépést is lemondott egészségügyi problémái miatt, amivel sok rajongója számára csalódást okozott. A One Direction sztárja 2026. április 17-én került kórházba, pontosan azon a napon, amikor megjelent ötödik stúdióalbuma, a Konnakol. Zayn Malik Instagram-oldalán egy kórházi ágyból készített képpel értesítette a rajongókat a váratlan orvosi kezelésről. Részleteket ugyan nem árult el, de megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit addig kapott.

Köszönöm azt a rengeteg támogatást, amit az album megjelenésekor kaptam, és még inkább a szeretetet, imákat és jókívánságokat az egészségemmel kapcsolatban. Itthon gyógyulok, jól vagyok, és erősebben térek vissza, mint valaha

Zayn Malik a One Direction tagjaként vált híressé

(Fotó: WALTER/BESTIMAGE/Northfoto)

Zayn Malik visszatérésre készül

Zayn Malik az elmúlt években többször beszélt színpadi szorongásáról és mentális egészségi problémáiról. A One Directionből való kilépése után hosszabb időre háttérbe vonult, és ritkán jelent meg nyilvános eseményeken. És bár zenei karrierjét szólóénekesként folytatta, sokáig kerülte a nagyobb turnékat és médiamegjelenéseket. Mostani visszatérését ezért sok rajongó különösen fontosnak tartotta. A vizes palackos incidens után azonban ismét kérdésessé vált, mennyire érzi komfortosan magát majd a nyilvánosság előtt. Több rajongó attól tart, hogy a történtek tovább ronthatják az énekes biztonságérzetét.