KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Fülöp, Jakab névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagyobb a baj, mint gondoltuk? Erre kényszerült betegsége miatt a One Direction sztárja

One Direction
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 21:40
Zayn Malikbetegség
Komoly aggodalom alakult ki Zayn Malik rajongói között: az egykori One Direction-sztár a múlt hónapban a kórházi ágyból jelentkezett be, most pedig bejelentette, hogy teljes 2026-os amerikai turnéját törli.

Újabb rossz hírt kaptak a One Direction sztárjának, Zayn Maliknek a rajongói pénteken: a brit világsztár hivatalosan is lemondta a KONNAKOL turné összes amerikai állomását, sőt több európai koncertjét is kihúzta a naptárból, miután továbbra is lábadozik egy titokzatos betegségből.

Rosszabb az egészségügyi állapota a One Direction sztárjának, mint azt eddig gondoltuk
Rosszabb az egészségügyi állapota a One Direction sztárjának, mint azt eddig gondoltuk
Fotó: WALTER / BESTIMAGE /  Northfoto

A 33 éves énekes az Instagram-oldalán üzent követőinek.

Köszönöm azt a rengeteg támogatást, amit az album megjelenésekor kaptam, és még inkább a szeretetet, imákat és jókívánságokat az egészségemmel kapcsolatban. Itthon gyógyulok, jól vagyok, és erősebben térek vissza, mint valaha

– írta.

Lemondta turnéját a One Direction sztárja

Majd azt is közölte, hogy kénytelen volt újragondolni a következő hónapok programját.

Csökkentenem kell a KONNAKOL turné koncertjeinek számát

– jelentette be.

A döntés előzménye, hogy Zayn már április 17-én, új albuma megjelenésének napján kórházi ágyból posztolt fotót, amelyen monitorokra kötve feküdt, és arról írt: váratlanul kórházi kezelésre szorult. A pontos diagnózist azóta sem hozta nyilvánosságra, annyit azonban elárult, hogy kardiológus is kezelte.

A rajongók azonnal pánikba estek, az internetet elárasztották az aggódó üzenetek, ugyanakkor sokan már dühösen fogadták az újabb koncertlemondásokat is, mivel Zayn korábban is többször visszamondott fellépéseket.

Az egyik Reddit-felhasználó a Metro szerint cinikusan csak ennyit írt:

Zayn turnét mond le? Micsoda meglepetés.

Mások viszont a védelmére keltek, mondván: egyértelmű, hogy az énekes komoly egészségügyi problémákkal küzd.

A jelenlegi menetrend szerint a brit és mexikói koncertjeinek egy része még megmarad, de az amerikai rajongók automatikus pénzvisszatérítést kapnak a jegyek után.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu