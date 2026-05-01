Nagyobb a baj, mint gondoltuk? Erre kényszerült betegsége miatt a One Direction sztárja

Újabb rossz hírt kaptak a One Direction sztárjának, Zayn Maliknek a rajongói pénteken: a brit világsztár hivatalosan is lemondta a KONNAKOL turné összes amerikai állomását, sőt több európai koncertjét is kihúzta a naptárból, miután továbbra is lábadozik egy titokzatos betegségből.

Rosszabb az egészségügyi állapota a One Direction sztárjának, mint azt eddig gondoltuk

A 33 éves énekes az Instagram-oldalán üzent követőinek.

Köszönöm azt a rengeteg támogatást, amit az album megjelenésekor kaptam, és még inkább a szeretetet, imákat és jókívánságokat az egészségemmel kapcsolatban. Itthon gyógyulok, jól vagyok, és erősebben térek vissza, mint valaha

– írta.

Lemondta turnéját a One Direction sztárja

Majd azt is közölte, hogy kénytelen volt újragondolni a következő hónapok programját.

Csökkentenem kell a KONNAKOL turné koncertjeinek számát

– jelentette be.

A döntés előzménye, hogy Zayn már április 17-én, új albuma megjelenésének napján kórházi ágyból posztolt fotót, amelyen monitorokra kötve feküdt, és arról írt: váratlanul kórházi kezelésre szorult. A pontos diagnózist azóta sem hozta nyilvánosságra, annyit azonban elárult, hogy kardiológus is kezelte.

A rajongók azonnal pánikba estek, az internetet elárasztották az aggódó üzenetek, ugyanakkor sokan már dühösen fogadták az újabb koncertlemondásokat is, mivel Zayn korábban is többször visszamondott fellépéseket.

Az egyik Reddit-felhasználó a Metro szerint cinikusan csak ennyit írt:

Zayn turnét mond le? Micsoda meglepetés.

Mások viszont a védelmére keltek, mondván: egyértelmű, hogy az énekes komoly egészségügyi problémákkal küzd.

A jelenlegi menetrend szerint a brit és mexikói koncertjeinek egy része még megmarad, de az amerikai rajongók automatikus pénzvisszatérítést kapnak a jegyek után.