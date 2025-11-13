Leesett a rajongók álla: 10 év után újra visszatér a világ egyik leghíresebb bandája

A rajongók sem akartak hinni a fülüknek, de most úgy tűnik, valóban igaz: visszatér a világ egyik leghíresebb bandája, a One Direction. Közel tíz év után Zayn Malik ismét a banda tagja lett.

Egy évtized után ismét együtt a világ egyik leghíresebb bandája / Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

A One Direction cége, a PPM Music Limited hivatalos weboldalán ugyanis Zaynt újra igazgatóként tüntették fel, közel egy évtizeddel azután, hogy 2015 márciusában elhagyta a csapatot. Az X-Faktor során összeállt formáció évekig uralta a brit toplistákat, és számos díjat nyert világszerte.

Bár Zayn 2016 júniusában felbontotta szerződését a PPM Music Limiteddel, a most 32 éves zenész neve november 3-a óta újra aktívként szerepel a vállalat oldalán.

A Bradfordból származó énekes immár ismét egy csapatban van korábbi társaival: Harry Styles, Louis Tomlinson és Niall Horan neve mellett is ugyanaz a londoni belvárosi cím szerepel.

Szívszorító esemény hozta újra össze a világ egyik leghíresebb bandáját

Egy zenei forrás így nyilatkozott az eseményről:

Ez hatalmas pillanat. Bár szívszorító, mivel Liam [Payne] halála hozta őket újra össze. Még szomorúbb, hogy ő volt az újraegyesülés legnagyobb támogatója.

Zayn 2025 januárjában hét koncertet ad Las Vegasban, ez lesz az első alkalom, hogy ott lép színpadra. Az elmúlt hetekben Louis Tomlinsonnal közös tévéműsort is forgattak az Egyesült Államokban - írja a Mirror.

A PPM név eredetileg a Princess Park Manor rövidítése, annak az épületkomplexumnak a neve, ahol a banda az X-Faktor idején lakott. A weboldal tíz év utáni újraaktiválása most a rajongókat is elgondolkodtatta: vajon Liam Payne halála valóban újra összehozta a One Directiont?