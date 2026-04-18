Rohantak a mentők a One Direction sztárjával: nagy a baj

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 10:25
Kórházba szállították a One Direction egykori sztárját, Zayn Malik-ot, aki maga osztott meg fotót állapotáról.

Kórházi ágyból jelentkezett be közösségi oldalán Zayn Malik, ahol egy fotón látható, amint orvosi műszerekre kötve fekszik, karján vérnyomásmérővel. A One Direction egykori énekesét pénteken (április 17-én) tette közzé a képet, amely aggodalmat keltett rajongói körében.

Aggasztó képeket posztolt a One Direction sztárja
Fotó: WALTER / BESTIMAGE /  Northfoto

One Direction sztárját kórházba szállították

A sztár elárulta, hogy „még mindig lábadozik”, és nagyon csalódott amiatt, hogy egészségi állapota miatt nem tud találkozni a rajongóival.

Hosszú hét van mögöttem, és még mindig nem várt módon gyógyulok. Összetört a szívem, hogy nem láthatlak titeket ezen a héten

– írta.

Az énekes külön köszönetet mondott a kórházi dolgozóknak, köztük az orvosoknak, nővéreknek és kardiológusoknak:

Mindannyian legendák vagytok! Hatalmas szeretet nektek.

Az eset néhány nappal azután történt, hogy Zayn Malik az utolsó pillanatban lemondta londoni rajongói eseményét, amelyet a Banquet Records szervezett. A különleges kérdezz-felelek és albumhallgató rendezvényre sokan külföldről is érkeztek volna.

A szervezők közleményben jelezték: az eseményt betegség miatt halasztják el, és mielőbbi felépülést kívántak az énekesnek.

Zayn Malik bocsánatot kért rajongóitól

Sajnálom, de beteg vagyok, és nem tudok az Egyesült Királyságba utazni ezen a héten. Már dolgozunk az új időponton.

Az énekes egyelőre nem osztott meg részleteket a betegségéről, de bejegyzése alapján még mindig orvosi megfigyelés alatt áll. Rajongói világszerte támogatásukról biztosították, és gyors felépülést kívántak neki – írja a Daily Star.

 

