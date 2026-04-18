Rohantak a mentők a One Direction sztárjával: nagy a baj

Kórházi ágyból jelentkezett be közösségi oldalán Zayn Malik, ahol egy fotón látható, amint orvosi műszerekre kötve fekszik, karján vérnyomásmérővel. A One Direction egykori énekesét pénteken (április 17-én) tette közzé a képet, amely aggodalmat keltett rajongói körében.
A sztár elárulta, hogy „még mindig lábadozik”, és nagyon csalódott amiatt, hogy egészségi állapota miatt nem tud találkozni a rajongóival.
Hosszú hét van mögöttem, és még mindig nem várt módon gyógyulok. Összetört a szívem, hogy nem láthatlak titeket ezen a héten
– írta.
Az énekes külön köszönetet mondott a kórházi dolgozóknak, köztük az orvosoknak, nővéreknek és kardiológusoknak:
Mindannyian legendák vagytok! Hatalmas szeretet nektek.
Az eset néhány nappal azután történt, hogy Zayn Malik az utolsó pillanatban lemondta londoni rajongói eseményét, amelyet a Banquet Records szervezett. A különleges kérdezz-felelek és albumhallgató rendezvényre sokan külföldről is érkeztek volna.
A szervezők közleményben jelezték: az eseményt betegség miatt halasztják el, és mielőbbi felépülést kívántak az énekesnek.
Sajnálom, de beteg vagyok, és nem tudok az Egyesült Királyságba utazni ezen a héten. Már dolgozunk az új időponton.
Az énekes egyelőre nem osztott meg részleteket a betegségéről, de bejegyzése alapján még mindig orvosi megfigyelés alatt áll. Rajongói világszerte támogatásukról biztosították, és gyors felépülést kívántak neki – írja a Daily Star.
