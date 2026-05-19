Elhunyt a világhírű szinkronszínész, aki Yodát is megszólaltatta

Tom Kane, a Star Wars és a Pindúr pandúrok szerepeiről ismert szinkronszínész hétfőn meghalt 64 éves korában – írja a Variety. – Kane halálát a tehetség ügynöksége, a Galactic Productions által a Facebookon közzétett közlemény erősítette meg.
„Ma búcsút veszünk Tom Kane-től — egy legendás szinkronszínésztől, akinek munkája emberek millióinak gyermekkorát és képzeletét formálta világszerte” — áll a közleményben. „A Star Warsban nyújtott felejthetetlen alakításaitól kezdve számtalan animációs sorozaton, dokumentumfilmen és videojátékon át Tom bölcsességet, erőt, humort és szívet vitt minden szerepébe, amelyhez hozzányúlt. A hangja életünk, emlékeink és azoknak a történeteknek a részévé vált, amelyeket magunkkal hordozunk.”
Bár a hangja most már elnémult, a karakterek, történetek és szeretet, amelyet a világnak adott, örökké tovább élnek. Nyugodj békében, Tom Kane. Köszönünk mindent. Az Erő legyen veled, mindig.
– zárták közleményüket.
Kane hosszú pályafutása során olyan ikonikus karakterek hangját adta, mint Yoda — több más szerep mellett — a Star Wars: A klónok háborúja című sorozatban, valamint Ackbar admirálisét a Star Wars: Az utolsó Jedikben. 2016 és 2019 között ő szólaltatta meg Utonium professzort a Cartoon Network Pindur pandúrok című sorozatában.
Kane számos videojátékhoz is kölcsönözte a hangját, köztük a Call of Duty franchise-hoz, a Harry Potter: Magic Awakenedhez, a Lego Star Wars: The Skywalker Saga-hoz és a Marvel Future Revolution-höz, sok más mellett.
A színész IMDb-oldala szerint mindössze 15 évesen kezdett szinkronmunkákat vállalni szülővárosában, Kansas Cityben. A Variety 2020-ban arról számolt be, hogy Kane sztrókot kapott, amelynek következtében nagyrészt elveszítette a beszédképességét.
A közlemény Kane családapaként szerzett hírnevére is kitért. „A rendkívüli karrier mögött azonban egy rendkívüli ember állt. Tom odaadó férj és apa volt, aki feleségével együtt kilencgyermekes szerető családot épített fel — három vér szerinti és hat örökbefogadott vagy nevelt gyermekkel. Ez az együttérzés és nagylelkűség ugyanannyira meghatározta őt, mint a figyelemre méltó tehetsége.”
Kane után felesége, Cindy, valamint gyermekeik maradtak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.