Elhunyt a világhírű szinkronszínész, aki Yodát is megszólaltatta

Tom Kane, a Star Wars és a Pindúr pandúrok szerepeiről ismert szinkronszínész hétfőn meghalt 64 éves korában – írja a Variety. – Kane halálát a tehetség ügynöksége, a Galactic Productions által a Facebookon közzétett közlemény erősítette meg.

„Ma búcsút veszünk Tom Kane-től — egy legendás szinkronszínésztől, akinek munkája emberek millióinak gyermekkorát és képzeletét formálta világszerte” — áll a közleményben. „A Star Warsban nyújtott felejthetetlen alakításaitól kezdve számtalan animációs sorozaton, dokumentumfilmen és videojátékon át Tom bölcsességet, erőt, humort és szívet vitt minden szerepébe, amelyhez hozzányúlt. A hangja életünk, emlékeink és azoknak a történeteknek a részévé vált, amelyeket magunkkal hordozunk.”

Bár a hangja most már elnémult, a karakterek, történetek és szeretet, amelyet a világnak adott, örökké tovább élnek. Nyugodj békében, Tom Kane. Köszönünk mindent. Az Erő legyen veled, mindig.

– zárták közleményüket.

Kane hosszú pályafutása során olyan ikonikus karakterek hangját adta, mint Yoda — több más szerep mellett — a Star Wars: A klónok háborúja című sorozatban, valamint Ackbar admirálisét a Star Wars: Az utolsó Jedikben. 2016 és 2019 között ő szólaltatta meg Utonium professzort a Cartoon Network Pindur pandúrok című sorozatában.

Kane számos videojátékhoz is kölcsönözte a hangját, köztük a Call of Duty franchise-hoz, a Harry Potter: Magic Awakenedhez, a Lego Star Wars: The Skywalker Saga-hoz és a Marvel Future Revolution-höz, sok más mellett.

Tom Kane halálát a sztrók szövődménye okozhatta

A színész IMDb-oldala szerint mindössze 15 évesen kezdett szinkronmunkákat vállalni szülővárosában, Kansas Cityben. A Variety 2020-ban arról számolt be, hogy Kane sztrókot kapott, amelynek következtében nagyrészt elveszítette a beszédképességét.

A közlemény Kane családapaként szerzett hírnevére is kitért. „A rendkívüli karrier mögött azonban egy rendkívüli ember állt. Tom odaadó férj és apa volt, aki feleségével együtt kilencgyermekes szerető családot épített fel — három vér szerinti és hat örökbefogadott vagy nevelt gyermekkel. Ez az együttérzés és nagylelkűség ugyanannyira meghatározta őt, mint a figyelemre méltó tehetsége.”

Kane után felesége, Cindy, valamint gyermekeik maradtak.