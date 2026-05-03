Így mutatnak a gyerekeiken a világsztárok ruhái

Számos legendás pillanat született a sztárvilágban egy-egy különleges ruha miatt, vagy éppen egy esemény tette emlékezetessé a világsztárok ruháit. Bárhogy is, a hírességeket aligha látjuk kétszer ugyanabban az öltözékben, ez azonban nem azt jelenti, hogy nem tartják meg az ikonikus darabokat. Ezek a ruhák többnyire akkor kerülnek le újra a fogasról, ha a sztárok gyerekei felcseperednek, és egy neves eseményen feltűnnek híres szülőjük mellett azok régi, ám hirtelen új értelmet nyert ruháiban.

Világsztárok ruhái újratöltve – 5 híresség, akinek egykori ikonikus öltözékét a következő generáció is magára öltötte

„Imádom, hogy a lányaim új életet adnak a ruháimnak” – reagált Gwyneth Paltrow, amikor a lánya, Apple Martin egy klasszikus, kilencvenes éveket idéző darabban jelent meg, amelyet korábban Gwyneth tett híressé. A fiatal szépség korábban is viselt olyan holmikat, amelyek a színésznő legendás gardróbjából származtak, és a rajongók szerint egy modern csavarral újra is értelmezi ezeket.

Jessica Alba és lányai. Jobbra Honor Warren az édesanyja egy régi ruhájában

Nagy visszhangot váltott ki, amikor Honor Warren egy olyan ruhában jelent meg, amelyet korábban édesanyja, Jessica Alba viselt egy exkluzív eseményen. A családhoz közel állók szerint náluk teljesen természetes, hogy a gardrób közös kincs, és Honor gyakran válogat Jessica elegáns darabjai közül. Jessica Alba korábban így nyilatkozott: „Szeretem látni, ahogy a lányaim a saját stílusukra formálják ezeket.”

Catherine Zeta-Jones, valamint Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones-szal közös lánya, Carys Douglas az édesanyja egy régi ruhájában

Catherine Zeta-Jones és lánya, Carys Zeta-Douglas az egyik legstílusosabb anya-lánya duó Hollywoodban. Nem egyszer fordult már elő, hogy Carys édesanyja ruháiban jelent meg, különösen emlékezetes volt az, amikor Carys egy vintage estélyiben pózolt, amelyet évekkel korábban Catherine viselt. A színésznő büszkén mondta róla: „Ő mindent jobban tud viselni, mint én.”

Brooke Shields és lánya, Grier Henchy

„Csodálatos érzés látni, hogy tovább élnek ezek az emlékek” – mondta meghatottan Brooke Shields, amikor egy nyilvános eseményen lánya, Grier Henchy egy olyan ruhában jelent meg, amely Brooke karrierjének fénykorát idézte. Grier ritkán nyúl édesanyja ikonikus darabjaihoz, de amikor igen, abból mindig hír lesz. A családnál ez inkább különleges alkalmakra tartogatott gesztus.