Horoszkópban használt zodiákus kör.

Ne próbáld ki otthon: a horoszkóp szerint, ezekkel a csillagjegyekkel kész rémálom együtt lakni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 17:15
Ez a 3 csillagjegy az idegeiden táncol, ha a lakótársaddá válik. A horoszkóp azt tanácsolja, kétszer gondold át, hogy összeköltözöl-e velük! A te párod is köztük van?
Lakva ismerszik meg az ember, de ezekre a lakótársakra nem biztos, hogy fel vagy készülve! Mutatjuk, kik azok, akiknek csak saját felelősségre másoltass kulcsot a lakásodhoz! Ezekkel a csillagjegyekkel biztosan meggyűlik a bajod a horoszkóp szerint!

  • A közös élettér mindenki számára rejteget kihívásokat.
  • A horoszkóp szerint, 3 csillagjeggyel különösen nehézkes együtt élni.
  • Mindegyikük személyisége más-más miatt nehezíti a közös életet.

Horoszkóp: ezzel a 3 csillagjeggyel lehetetlen együtt élni

Szűz csillagjegy

A Szűzről köztudott, hogy szereti a rendet. De pontosabb lenne úgy megfogalmazni, hogy a rendszert szereti. Ha egy Szűz csillagjegyűvel laksz, hamar rájössz, hogy komoly ellenőrzések várnak rád minden munkaidő leteltével, amikor hazaérkezik. A fürdőszobai tükörnek csillognia kell, a konyhában mindennek megvan a maga helye és ha egyszer sietségedben elfelejtenéd bevetni az ágyat, olyan következményekre számíthatsz, hogy legközelebb valószínűleg inkább a főnököd szúrós tekintetét vállalod be.

A Szűz talán a legrosszabb lakótárs a csillagjegyek között, de azért fontos megjegyezni, hogy kritikus viselkedése a szeretet jele is. Fontos neki, hogy a közös otthonotokban harmónia legyen és mindketten biztonságban érezhessétek magatokat. Ráadásul segítőkész is, csak ezt néha nehéz észrevenni, mert ha nekilátnál mondjuk felseperni, két perc után garantáltan kiveszi a kezedből a seprűt, mert ő jobban tudja, hogy kell csinálni. 

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntővel együtt élni azért furcsa, mert néha olyan, mintha nem is közös lenne a háztartásotok. Egy Vízöntő jegyű ember nem zavar senkit, de teljesen más életritmusa van, mint a többi csillagjegynek. Mivel nagyon független, nem igazán rajong a közös vacsikért, a rutinért vagy, hogy minden nap megbeszéljétek kinek milyen napja volt és mi volt a munkában.

Így viszont tervezni sem lehet vele és könnyen rád marad a házimunka nagy része, mert ő soha nem ér rá. Viszont ha épp szociális kedvében van, előfordulhat, hogy egy kisebb baráti sereg gyűlik össze a nappalitokban…és beveszik az egész lakást hajnalig.

A horoszkóp szerint nem akarja figyelmen kívül hagyni az igényeidet, egyszerűen csak magából indul ki. A Vízöntőt nem izgatja, hogy mikor, kivel jössz, mész. Ezért feltételezi, hogy téged sem.

Nyilas csillagjegy

A Nyilas csillagjegy sem az az otthon ülő típus. Vele együtt lakni nagyjából olyan, mintha egy idegen bérelné ki a vendégszobádat: időnként felbukkan, aztán újra eltűnik. Kiszámíthatatlansága miatt nem számít túl jó lakótársnak, mert ha egy komoly beszélgetést kellene tartanotok a rezsiről vagy a rátok váró házimunkákról, lehet, hogy hirtelen sürgős dolga akad. Minden alkalommal. Nem szándékosan akar elmenekülni a felelősség elől, csak ösztönből kerüli a kötöttségeket.

Ezt viszont azzal kompenzálja, hogy humora viszont van – néha talán túl sok is. Nem mindig érzékeli, hogy mikor helyénvaló elsütni egy-két jó poént és mikor nem, ami könnyen feszültséget szíthat köztetek.

