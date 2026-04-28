Vetkőzés nélkül szexszimbólummá válni? Jessica Albának sikerült: 45 éves a tökéletes nő

A Sötét angyal, a Sin City, a Honey, a Fantasztikus négyes és a Robbanáspont sztárja, Jessica Alba a 45. születésnapját ünnepli. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
A teljes neve Jessica Marie Alba, a kaliforniai Pomona városában jött világra. Az apja az amerikai hadsereg légierejénél dolgozott, ezért gyerekkorában rengeteget költöztek. Saját bevallása szerint szigorú katolikus neveltetésben részesült, nem függetlenül a családja latin-amerikai gyökereitől.
Maja és francia vér is folyik az ereiben
Apai ágról mexikói származású, ami részben maja indián, részben spanyol ősöket jelent. Anyai oldalról viszont Európába nyúlnak a családfájának ágai: dánok, németek, angolok, franciák és walesiek is találhatók a felmenői között.
Súlyos egészségügyi problémákat küzdött le
Gyerekkorában rengeteget betegeskedett a tüdőproblémák következtében, és a kórházi kezelések miatt sokat hiányzott az iskolából, ami a költözésekkel párosítva nem tett jót a szocializációjának. Ráadásul a tanulással is akadtak gondjai, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) diagnosztizálták, amire máig gyógyszert szed. Később, már színésznőként egy vesefertőzés nehezítette meg az életét, ami aztán anorexiás problémákba is torkollt nála.
A lubickolás a hobbija
Előbb tanult meg úszni, mint járni, és később a tüdejét erősítendő is sokat járt uszodába. Emellett képesítéssel rendelkező búvárnak is mondhatja magát, így igazán testhezálló szerepet hozott számára a Flipper című delfines tévésorozat.
A hajának köszönhette az első színészi munkáját
A Seholsincs csapat című tinifilmben eredetileg csak háttérstatiszta lett volna, de az egyik színésznő váratlanul kiesett. Mivel Jessica Alba haja hasonlított leginkább a hiányzó színésznő frizurájára, így ő ugorhatott be helyette, és ez lett élete első kamerák előtti színészi alakítása.
Szuperkatonaként futott be
A karrierjében a nagy áttörést a Sötét angyal sorozat hozta el, aminek címszerepére maga a rendezőlegenda James Cameron (Terminátor, Titanic, Avatar) választotta ki. A 2000 és 2002 között futó szériában Jessica Alba egy genetikai módosítással létrehozott szuperkatonát alakított, majd a sorozat befejezését követően a mozis befutása is elérkezett a Honey című táncos film hozta el.
Még sztriptíztáncosként sem vetkőzött le
A színésznő híres arról, hogy sosem vállal meztelenkedést sem filmekben, sem fotózáson, elmondása szerint egyszerűen nem akarja, hogy a nagyszülei lássák a cicijeit. Így aztán hiába játszott sztriptíztáncosnőt az őt igazán nagy sztárrá, sőt szexszimbólummá tevő Sin City-ben, nem vetkőzött le a forgatáson, és erről meg tudta győzni a forgatókönyvben még sokkal merészebb képeket tervező Robert Rodriguez rendezőt is.
Háromgyerekes anyukaként vált el
2004-ben, a Fantasztikus négyes forgatásán szerettek egymásba Cash Warren filmes háttérszakemberrel. Az esküvőt 2008-ban tartották, és három gyerekük született, de a közelmúltban véget ért a közös útjuk: a tavalyi évben jelentették be, hogy elválnak.
Üzletasszonyként is sikeres
2011-ben alapította meg az Honest Company nevű vállalkozást egy üzlettársával, és a gyerek-, háztartási és szépségipari cikkeket árusító cég óriási sikernek bizonyult. Legutóbb 550 millió dollárra becsülték az értékét, így Jessica Alba egyáltalán nincs arra szorulva, hogy filmszerepekért küzdjön.
Sztárparádés filmre készül
A 2020-as évtizedben eddig csupán egyetlen filmszerepet vállalt, a netflixes Robbanáspontban. A közeljövőben viszont négy produkcióban is láthatjuk majd Jessica Albát, köztük egy sorozat főszereppel (Confession ont he 7:45) és az autógyáros Maserati családról szóló szuperprodukcióban Anthony Hopkins, Al Pacino és Andy Garcia oldalán.
