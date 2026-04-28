Vetkőzés nélkül szexszimbólummá válni? Jessica Albának sikerült: 45 éves a tökéletes nő

A Sötét angyal, a Sin City, a Honey, a Fantasztikus négyes és a Robbanáspont sztárja, Jessica Alba a 45. születésnapját ünnepli. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Jessica Alba szigorú vallásos nevelésben részesült

A teljes neve Jessica Marie Alba, a kaliforniai Pomona városában jött világra. Az apja az amerikai hadsereg légierejénél dolgozott, ezért gyerekkorában rengeteget költöztek. Saját bevallása szerint szigorú katolikus neveltetésben részesült, nem függetlenül a családja latin-amerikai gyökereitől.

Maja és francia vér is folyik az ereiben

Apai ágról mexikói származású, ami részben maja indián, részben spanyol ősöket jelent. Anyai oldalról viszont Európába nyúlnak a családfájának ágai: dánok, németek, angolok, franciák és walesiek is találhatók a felmenői között.

Súlyos egészségügyi problémákat küzdött le

Gyerekkorában rengeteget betegeskedett a tüdőproblémák következtében, és a kórházi kezelések miatt sokat hiányzott az iskolából, ami a költözésekkel párosítva nem tett jót a szocializációjának. Ráadásul a tanulással is akadtak gondjai, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) diagnosztizálták, amire máig gyógyszert szed. Később, már színésznőként egy vesefertőzés nehezítette meg az életét, ami aztán anorexiás problémákba is torkollt nála.

A lubickolás a hobbija

Előbb tanult meg úszni, mint járni, és később a tüdejét erősítendő is sokat járt uszodába. Emellett képesítéssel rendelkező búvárnak is mondhatja magát, így igazán testhezálló szerepet hozott számára a Flipper című delfines tévésorozat.

A hajának köszönhette az első színészi munkáját

A Seholsincs csapat című tinifilmben eredetileg csak háttérstatiszta lett volna, de az egyik színésznő váratlanul kiesett. Mivel Jessica Alba haja hasonlított leginkább a hiányzó színésznő frizurájára, így ő ugorhatott be helyette, és ez lett élete első kamerák előtti színészi alakítása.

Szuperkatonaként futott be

A karrierjében a nagy áttörést a Sötét angyal sorozat hozta el, aminek címszerepére maga a rendezőlegenda James Cameron (Terminátor, Titanic, Avatar) választotta ki. A 2000 és 2002 között futó szériában Jessica Alba egy genetikai módosítással létrehozott szuperkatonát alakított, majd a sorozat befejezését követően a mozis befutása is elérkezett a Honey című táncos film hozta el.