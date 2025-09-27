Elcsábította Shakespeare-t és Tony Starkot — Gwyneth Paltrow 53 éves lett! – Galéria!

Csábos és örök fiatal, klasszis játékával mindig elvarázsol minket bármely filmben szerepel. Az Oscar-, Golden Globe- és Emmy-díjas Gwyneth Paltrow a mai nap lett 53 éves!

A Gwyneth Paltrow filmekben elegánsan vonzó karakterekként láthatjuk a színésznőt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mindig közel volt a reflektorfényhez Gwyneth Paltrow

Gwyneth Kate Paltrow 1972. szeptember 27-én született Los Angelesben. A filmvilágba mondhatjuk, hogy beleszületett, apja Bruce Paltrow rendező, anyja Blythe Danner holland színésznő. A karrierje legelején, nagyjából 19 éves lehetett, amikor Steven Spielberg társaságában megnézte A bárányok hallgatnak című filmet, ekkor kérte fel Spielberg, hogy szerepeljen a Hook című filmjében a fiatal Wendyként. Ez volt igazából az a filmje, ami világhírt hozott a színésznő számára.

Innentől kezdve felfelé vezetett az út és több minőségi filmben is szerepet kapott. A kilencvenes években láthattuk A szerencse zsoldosaiban, a Hetedikben és a Tehetséges Mr. Ripleyben. Az Oscar-díjat is ebben az időszakban szerezte a Szerelmes Shakespeareben nyújtott szerepéért, ahol az angol drámák atyjának a múzsáját alakította. Ebben a szerepében egyszerre volt szenvedélyes, elegáns és játékos. A színésznő jól érzékeltette a karakter romantikus vágyait, intellektuális kíváncsiságát és a korabeli társadalmi elvárásokkal szembeni lázadását is.

Gwyneth Paltrow egyik legismertebb és legnépszerűbb filmszerepe Pepper Potts, akit a Marvel filmes univerzumban alakított. A színésznő Tony Stark, a Vasember asszisztenseként, majd feleségeként vált ikonikus figurává a szuperhősfilmek világában. A karakter mindig az érzelmes ellenpólus volt az érzelmileg hideg szereplő számára, izgalmas dinamikát behozva az elsősorban akciókra építő képregényfilmekbe. Ugyanakkor nem egy tipikus hős barátnő volt, hanem egy erős női karakter, aki a Bosszúállók: Végjátékban még saját páncélt is hordott Thanos seregei ellen.

Legközelebb Timothée Chalamet szerelmeként láthatjuk majd a Marty Supreme című filmben, ahol már most tudjuk, hogy pikáns jeleneteket is vettek fel együtt. A film 2025 karácsonya környékén várható a mozikban.