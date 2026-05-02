Összeütközött egy motorkerékpár és egy személygépkocsi Budapest III. kerületében, a Szentendrei úton, a Keled út közelében.

Elesett Budapest: borzalmas, ami a Szentendrei úton történt

A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Forgalmi akadály van az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.