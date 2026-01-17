5 világsztár, akit illat helyett bűzfelhő leng körül

A vörös szőnyegen vonzónak, kívánatosnak tűnnek, a valóságban azonban alig tudnak megmaradni a közelükben: akadnak világsztárok, akiknek az ápoltsága hagy némi kívánnivalót maga után. Egyesek a rendszeres fürdéssel állnak hadilábon, mások a drogériás termékek használatát kerülik, ennek megfelelően dezodort sem alkalmaznak. A döntésük nem több mint ápolatlanság, vagy természetbarát életmód? Bőrvédelem vagy igénytelenség? A következőkben olyan büdös sztárokat vonultatunk fel, akiknek a pletykák szerint elviselhetetlen a testszaga.
Hiába a megnyerő külső, a világsztárok között akadnak, akiknek az ápolatlanság miatt nehéz a közelükben maradni.
A természetesség híve Matthew McConaughey, aki elárulta, hogy nem használ dezodort. Állítása szerint a teste „magától szabályozza” az illatokat, és ő így nagyon jól érzi magát. Habár sok rajongó ezt laza, természetközeli életfilozófiának tartja, voltak színészkollégák, akik a forgatásokon hangot adtak véleményüknek, hogy a testszag nem túl jó ötlet.
Állítólag a dohányzás, az éjszakázás és a bohém életmód nem mindig jár együtt kifogástalan higiéniával Johnny Depp esetében. Egykori stábtagok szerint volt, hogy Depp jelmezéből kifejezett bűz áradt, mások pedig kellemetlen leheletére panaszkodtak; Angelina Jolie például mentolos cukorkával kínálta, amíg együtt dolgoztak.
Évek, sőt évtizedek óta szerepel a legvonzóbb nők listáján Jennifer Aniston, aki előszeretettel használ 100 százalékban természetes, vegyszermentes kozmetikumokat. Ez sok szempontból dicséretes, ám egyesek szerint ezek a termékek nem mindig bizonyulnak elég hatékonynak a nagy melegben, és a szép színésznőnek gyakran van izzadtságszaga.
Túlértékeltnek tartja a zuhanyzás fontosságát Russell Crowe, aki épp ezért nem is áll gyakran víz alá. Emiatt mondhatni „gladiátoros” illat lengi körül a színészt, amit kollégái ki nem állhatnak. Renée Zellweger például annyira kiakadt Crowe szagán, hogy nem volt hajlandó leforgatni az intim jeleneteket vele A remény bajnoka című film forgatásán, így azokat egy dublőr csinálta helyette.
A bájos mosolyáról híres színésznő egy interjúban elárulta: nem rajong a túlzásba vitt tisztálkodásért, mert szerinte az árt a bőrnek. Julia Roberts hozzáállása azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését, és időről időre felröppentek kritikák a „túl természetes” higiéniája miatt. Ráadásul a színésznő a forgatások előtt nem mos fogat, ezért kollégái meg tudják mondani, mit evett a szünetben – írja a Fanny magazin.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.