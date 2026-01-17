Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
5 világsztár, akit illat helyett bűzfelhő leng körül

5 világsztár, akit illat helyett bűzfelhő leng körül

higiénia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 20:15
ápoltságbüdösvilágsztárok
Akadnak világsztárok, akiknek a higiéniájára már sokan panaszkodtak. Összeállításunkban ezúttal olyan vonzó, ám büdös sztárokat mutatunk be, akiktől valósággal menekülnek a kollégáik.
Bors
A szerző cikkei

A vörös szőnyegen vonzónak, kívánatosnak tűnnek, a valóságban azonban alig tudnak megmaradni a közelükben: akadnak világsztárok, akiknek az ápoltsága hagy némi kívánnivalót maga után. Egyesek a rendszeres fürdéssel állnak hadilábon, mások a drogériás termékek használatát kerülik, ennek megfelelően dezodort sem alkalmaznak. A döntésük nem több mint ápolatlanság, vagy természetbarát életmód? Bőrvédelem vagy igénytelenség? A következőkben olyan büdös sztárokat vonultatunk fel, akiknek a pletykák szerint elviselhetetlen a testszaga.

Matthew McConaughey a büdös sztárok között, ápolatlanság és testszag miatt
Matthew McConaughey állítólag a büdös sztárok táborát erősíti
Fotó: Bob Daemmrich /  Northfoto

Büdös sztárok: 5 híresség, aki bár vonzó, valójában gond van a higiéniájával

Hiába a megnyerő külső, a világsztárok között akadnak, akiknek az ápolatlanság miatt nehéz a közelükben maradni.

1. Matthew McConaughey - Természetesség vagy ápolatlanság?

A természetesség híve Matthew McConaughey, aki elárulta, hogy nem használ dezodort. Állítása szerint a teste „magától szabályozza” az illatokat, és ő így nagyon jól érzi magát. Habár sok rajongó ezt laza, természetközeli életfilozófiának tartja, voltak színészkollégák, akik a forgatásokon hangot adtak véleményüknek, hogy a testszag nem túl jó ötlet.

Johnny Depp és a büdös száj problémája
Johnny Deppnek többek között a szájszagára is rendszeresen panaszkodtak
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE /  Northfoto

2. Johnny Depp - Büdös szájú sztárok élvonalában?

Állítólag a dohányzás, az éjszakázás és a bohém életmód nem mindig jár együtt kifogástalan higiéniával Johnny Depp esetében. Egykori stábtagok szerint volt, hogy Depp jelmezéből kifejezett bűz áradt, mások pedig kellemetlen leheletére panaszkodtak; Angelina Jolie például mentolos cukorkával kínálta, amíg együtt dolgoztak.

Jennifer Anistonnál a természetes kozmetikumok használata néha testszagot okoz
Jennifer Aniston esetében állítólag a természetes összetevőkből álló kozmetikumok a hibásak, nagy melegben ugyanis haszontalannak bizonyulnak
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

3. Jennifer Aniston - Testszaga a természetes kozmetikumok iránti fanatizmusából fakad

Évek, sőt évtizedek óta szerepel a legvonzóbb nők listáján Jennifer Aniston, aki előszeretettel használ 100 százalékban természetes, vegyszermentes kozmetikumokat. Ez sok szempontból dicséretes, ám egyesek szerint ezek a termékek nem mindig bizonyulnak elég hatékonynak a nagy melegben, és a szép színésznőnek gyakran van izzadtságszaga.

Russell Crowe és zuhanyzás hiánya
Russell Crowe a pletykák szerint nem szeret fürdeni
Fotó: Billy Bennight /  Northfoto

4. Russell Crowe - A zuhanyzást kerülő világsztár bűze

Túlértékeltnek tartja a zuhanyzás fontosságát Russell Crowe, aki épp ezért nem is áll gyakran víz alá. Emiatt mondhatni „gladiátoros” illat lengi körül a színészt, amit kollégái ki nem állhatnak. Renée Zellweger például annyira kiakadt Crowe szagán, hogy nem volt hajlandó leforgatni az intim jeleneteket vele A remény bajnoka című film forgatásán, így azokat egy dublőr csinálta helyette.

Julia Roberts a túlzott tisztálkodás ellenzője
Julia Roberts szerint a gyakori zuhanyzás árt a bőrnek
Fotó: PA /  Northfoto

5. Julia Roberts - Ártalmas higiénia vagy hanyagság?

A bájos mosolyáról híres színésznő egy interjúban elárulta: nem rajong a túlzásba vitt tisztálkodásért, mert szerinte az árt a bőrnek. Julia Roberts hozzáállása azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését, és időről időre felröppentek kritikák a „túl természetes” higiéniája miatt. Ráadásul a színésznő a forgatások előtt nem mos fogat, ezért kollégái meg tudják mondani, mit evett a szünetben – írja a Fanny magazin.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu