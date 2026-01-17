5 világsztár, akit illat helyett bűzfelhő leng körül

A vörös szőnyegen vonzónak, kívánatosnak tűnnek, a valóságban azonban alig tudnak megmaradni a közelükben: akadnak világsztárok, akiknek az ápoltsága hagy némi kívánnivalót maga után. Egyesek a rendszeres fürdéssel állnak hadilábon, mások a drogériás termékek használatát kerülik, ennek megfelelően dezodort sem alkalmaznak. A döntésük nem több mint ápolatlanság, vagy természetbarát életmód? Bőrvédelem vagy igénytelenség? A következőkben olyan büdös sztárokat vonultatunk fel, akiknek a pletykák szerint elviselhetetlen a testszaga.

Matthew McConaughey állítólag a büdös sztárok táborát erősíti

Fotó: Bob Daemmrich / Northfoto

Büdös sztárok: 5 híresség, aki bár vonzó, valójában gond van a higiéniájával

Hiába a megnyerő külső, a világsztárok között akadnak, akiknek az ápolatlanság miatt nehéz a közelükben maradni.

1. Matthew McConaughey - Természetesség vagy ápolatlanság?

A természetesség híve Matthew McConaughey, aki elárulta, hogy nem használ dezodort. Állítása szerint a teste „magától szabályozza” az illatokat, és ő így nagyon jól érzi magát. Habár sok rajongó ezt laza, természetközeli életfilozófiának tartja, voltak színészkollégák, akik a forgatásokon hangot adtak véleményüknek, hogy a testszag nem túl jó ötlet.

Johnny Deppnek többek között a szájszagára is rendszeresen panaszkodtak

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

2. Johnny Depp - Büdös szájú sztárok élvonalában?

Állítólag a dohányzás, az éjszakázás és a bohém életmód nem mindig jár együtt kifogástalan higiéniával Johnny Depp esetében. Egykori stábtagok szerint volt, hogy Depp jelmezéből kifejezett bűz áradt, mások pedig kellemetlen leheletére panaszkodtak; Angelina Jolie például mentolos cukorkával kínálta, amíg együtt dolgoztak.

Jennifer Aniston esetében állítólag a természetes összetevőkből álló kozmetikumok a hibásak, nagy melegben ugyanis haszontalannak bizonyulnak

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

3. Jennifer Aniston - Testszaga a természetes kozmetikumok iránti fanatizmusából fakad

Évek, sőt évtizedek óta szerepel a legvonzóbb nők listáján Jennifer Aniston, aki előszeretettel használ 100 százalékban természetes, vegyszermentes kozmetikumokat. Ez sok szempontból dicséretes, ám egyesek szerint ezek a termékek nem mindig bizonyulnak elég hatékonynak a nagy melegben, és a szép színésznőnek gyakran van izzadtságszaga.

Russell Crowe a pletykák szerint nem szeret fürdeni

Fotó: Billy Bennight / Northfoto

4. Russell Crowe - A zuhanyzást kerülő világsztár bűze

Túlértékeltnek tartja a zuhanyzás fontosságát Russell Crowe, aki épp ezért nem is áll gyakran víz alá. Emiatt mondhatni „gladiátoros” illat lengi körül a színészt, amit kollégái ki nem állhatnak. Renée Zellweger például annyira kiakadt Crowe szagán, hogy nem volt hajlandó leforgatni az intim jeleneteket vele A remény bajnoka című film forgatásán, így azokat egy dublőr csinálta helyette.