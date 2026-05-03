"A születendő babám ad okot arra, hogy harcoljak a rák ellen"

Minden perc egy harc az életéért és a jövőjéért annak a 28 éves férfinak, aki azok után kapta meg sokkoló diagnózisát, hogy kiderült, apa lesz. Ryan Storey-nál ugyanis tavaly augusztusban negyedik stádiumú Burkitt-limfómát, rákot diagnosztizáltak, ami egy agresszív, ritka daganatos betegség, amely a nyirokcsomóból indul ki. Mire pedig ezt észlelték nála, addigra a tumor a hónaljában lévő csomóról a gyomrára is átterjedt.
Volt egy házunk és közös terveink. Épp csak elkezdtük a közös életünket
- emlékezett vissza a diagnózisra Storey, aki a kórmegállapítást követően meg is kérte szerelmes Anais kezét.
A 28 éves fiatal, aki a csomóval a hónaljában többször is járt orvosnál, de mindig elutasították őt mondván nincs miért aggódnia. Végül azonban egy nagy nehezen elintézett ultrahang mutatta ki azt először, hogy baj van.
Nem számítottam rákra, mert egyébként jól éreztem magam
- közölte Storey, aki menyasszonyával együtt már nevet is választott születendő gyermeküknek, aki májusban érkezik hozzájuk: Rueben.
A babánk ad okot arra, hogy harcoljak
- vallotta be kiemelve, már több kemoterápiás és sugárkezelésen is átesett, de a rák mindig visszatért. Jelenleg arra vár, hogy kiderüljön, van-e bármi esélye még egyéb kezelésre, írja a People.
Egy két százalékos esélyben bízunk. Hihetetlenül kicsi, de sosem lehet tudni. Versenyt futok az idővel, hogy láthassam megszületni a kisfiamat, hogy megnősülhessek, és hogy minden rendben legyen. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy minél több időm legyen vele. Remélhetőleg az egész életem. De ha nem, akkor néhány hónap, év, vagy amennyi jut. Csak szeretném a lehető legtöbbet kihozni az időmből.
