Anyák napja kicsit másképp: Ők voltak a filmtörténelem legrosszabb anyái

Ha az anyák napjára vagy úgy általánosságban az anyaságra gondolunk, alapvetően olyan dolgok jutnak eszünkbe mint a gondoskodás, az önfeláldozás vagy a feltétel nélküli szeretet. A filmek azonban ritkán elégednek meg ennyire egyoldalú ábrázolással. A vásznon ugyanis gyakran jelennek meg olyan anyakarakterek is, akik nemcsak hogy nem ismerik az imént említett értékeket, hanem kifejezetten romboló hatással vannak gyerekeik életére. Ezek a figurák sok esetben kellemetlenek, sőt, néha kifejezetten taszítóak, mégis fontos szerepük van, hiszen szélsőséges példákon keresztül mutatják be, milyen következményei lehetnek a szeretethiánynak, a kontrollnak vagy épp a feldolgozatlan traumáknak. Anyák napja alkalmából a mai cikkünkben ilyen, emlékezetesen problémás, annyira nem édes, filmes anyákból válogattunk.

Az anyák napja 2026-os megünneplése akár arról is szólhat, hogy együtt megnézzük, hogyan nem szabad édesanyának lenni (Fotó: IMDb)

Anyák napja tiszteletére, ezekről a filmes anyákról inkább ne vegyünk példát:

Én, Tonya

A minden fronton győztesnek számító Margot Robbie megformálásában vászonra vitt Tonya Harding történetének egyik legnyugtalanítóbb eleme a saját édesanyja, LaVona Golden figurája. A nő nemcsak hogy folyamatosan kritizálja és lelkileg bántalmazza a lányát, de a kemény szeretet álcája mögé bújva normalizálja az erőszakot.

Fekete hattyú

Darren Aronofsky filmjének toxikus anyakaraktere megszállottan kapaszkodik lánya, a Natalie Portman által alakított Nina balettkarrierjébe, miközben egy felnőtt nő testében élő gyerekként kezeli őt. Itt a túlzott anyai aggodalom és a kontroll iránti vágy nem védelmet, hanem egy olyan fullasztó közeget jelent, amely alaposan hozzájárul a főhősnő összeomlásához.

A Natalie Portman-filmek egyik legemlékezetesebb összeomlását is egy különös anyakaraker idézte elő (Fotó: IMDb)

Carrie

Margaret White a vallási fanatizmus egyik legijesztőbb filmes megtestesítője. Lányát bűnösnek tekinti csupán azért, mert nővé válik, és brutális módszerekkel próbálja „megmenteni” a lelkét. Az elnyomás és a félelemkeltés ebben az idén pont félévszázadossá váló filmben olyan szélsőséges szintet ér el, hogy végül ezek is hozzájárulnak a benne látható tragédiához.

Psycho

A félelmetesen karizmatikus tekintetű Norman Bates édesanyja ugyan fizikailag nincs jelen a Hitchcock-i történet nagy részében, a hatása mégis mindent áthat. A domináns, manipulatív személyiség teljesen eltorzítja fia identitását, aki képtelen elszakadni tőle. A szó szoros, valamint átvitt értelmében is. Ez a kapcsolat a filmtörténet egyik legismertebb és egyben legnyugtalanítóbb anya–fia sztorija, egy óriási csattanóval megspékelve.