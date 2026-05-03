Eltűnt egy kisfiú a 15. kerületből, hajtóvadászatot indított a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága nagy erőkkel indított keresést az eltűnt K. Szantínó ügyében, miután a gyermekkorú tizenéves ismeretlen helyre távozott.

A 13 éves, barna szemű és fekete hajú eltűnt Szantínót jelenleg is nagy erőkkel keresik a rendőrök

Mindent megtesznek az eltűnt fiú felkutatásáért

A Police.hu közleménye szerint Szantínó körülbelül 160 centiméter magas, rövid, fekete hajú és barna szemű. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a fiút, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

