Eltűnt egy kisfiú a 15. kerületből, hajtóvadászatot indított a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága nagy erőkkel indított keresést az eltűnt K. Szantínó ügyében, miután a gyermekkorú tizenéves ismeretlen helyre távozott.
A Police.hu közleménye szerint Szantínó körülbelül 160 centiméter magas, rövid, fekete hajú és barna szemű. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a fiút, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.
Az eltűnt kisfiúról készült fotót ERRE A LINKRE KATTINTVA lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.