Holttestet találtak az elmerült autóban; kiderült, mire játszik Till Tamás feltételezett gyilkosa

Megszólalt Till Tamás jogi képviselője a Borsnak, mindeközben tragikus balesetben elhunyt Márkus Péter magyar sportoló. Íme, a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.
A baleset április 26-án, vasárnap reggel történt Fonyód külterületén: az eddigi információk szerint egy kocsit találtak egy fonyódi vizesárokban, méghozzá fejjel lefelé. Bár a tűzoltók az első riasztásra ugrottak, a fiatal sofőrt már nem lehetett megmenteni. Hamarosan kiderült, hogy az autót a fiatal magyar sportoló, Márkus Péter vezette. A pécsi PVSK-Panthers U21-es kosárlabdacsapatának 19 éves játékosát, most az egész sportág gyászolja.
Akár ki is engedhetik a börtönből, mi több kártérítést és sérelemdíjat is követelhet a bajai kisfiú megölésével vádolt Fehér János. Legalábbis az egyik forgatókönyv szerint. Lichy József, a brutálisan meggyilkolt Till Tamás szüleinek jogi képviselője minderről a Borsnak beszélt.
Megtalálták az eltűnt egyetemista holttestét. Április 5-én Budapesten, a Bálna közelében eltűnt egy 26 éves marokkói származású egyetemista, Belkass Yacine. A fiatal férfi a beszámolók szerint a telefonjával a kezében a Duna irányába indult, majd nyoma veszett. Belkass Yacine a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt, aki építészmérnöki tanulmányait készült befejezni.
Feleséggyilkos egri férfi került letartóztatásba, miután végzetes és egyben brutális támadást intézett felesége ellen. Ignác, az elkövető, maga értesítette a rendőrséget, de ezután már nem akarta beengedni a járőröket a lakásba. Lapunk munkatársai a helyszínen jártak, itt találkoztak a házaspár lányával, Dórival, aki épp a véres lakást takarította, a betört bejárati ajtó mögött.
Felfokozott hangulat, állig felfegyverkezett TEK-esek – így zajlott április 25-én szombaton a kelenföldi túszdráma, az Etele úton. Páncélozott autóval, pajzzsal érkeztek a Terrorelhárítási Központ szakemberei. Velük együtt pedig mesterlövészek is kivonultak. Mutatjuk a helyszínről a legjobban sikerült képeket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.