Holttestet találtak az elmerült autóban; kiderült, mire játszik Till Tamás feltételezett gyilkosa

Megszólalt Till Tamás jogi képviselője a Borsnak, mindeközben tragikus balesetben elhunyt Márkus Péter magyar sportoló. Íme, a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

A fiatal magyar sportoló, Márkus Péter borzalmas autóbalesetben vesztette életét: egy fonyódi vizesárokba borult az autójával Fotó: 123RF

Tragédia: vizesárokba borult Márkus Péter kocsija

A baleset április 26-án, vasárnap reggel történt Fonyód külterületén: az eddigi információk szerint egy kocsit találtak egy fonyódi vizesárokban, méghozzá fejjel lefelé. Bár a tűzoltók az első riasztásra ugrottak, a fiatal sofőrt már nem lehetett megmenteni. Hamarosan kiderült, hogy az autót a fiatal magyar sportoló, Márkus Péter vezette. A pécsi PVSK-Panthers U21-es kosárlabdacsapatának 19 éves játékosát, most az egész sportág gyászolja.

A fiatal életét már nem lehetett megmenteni: a vizesárok halálos csapdát jelentett a kosárlabdázónak

Till Tamás feltételezett gyilkosa kártérítésre játszik?

Akár ki is engedhetik a börtönből, mi több kártérítést és sérelemdíjat is követelhet a bajai kisfiú megölésével vádolt Fehér János. Legalábbis az egyik forgatókönyv szerint. Lichy József, a brutálisan meggyilkolt Till Tamás szüleinek jogi képviselője minderről a Borsnak beszélt.

Így találták meg a Pesten eltűnt marokkói diákot - gyászolnak a barátok

Megtalálták az eltűnt egyetemista holttestét. Április 5-én Budapesten, a Bálna közelében eltűnt egy 26 éves marokkói származású egyetemista, Belkass Yacine. A fiatal férfi a beszámolók szerint a telefonjával a kezében a Duna irányába indult, majd nyoma veszett. Belkass Yacine a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt, aki építészmérnöki tanulmányait készült befejezni.

Megtalálták a holttestét: a család végig reménykedett, hogy jó hírt kapnak. Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Letartóztatták az egri feleséggyilkost: lányának nem volt ereje a szemébe nézni

Feleséggyilkos egri férfi került letartóztatásba, miután végzetes és egyben brutális támadást intézett felesége ellen. Ignác, az elkövető, maga értesítette a rendőrséget, de ezután már nem akarta beengedni a járőröket a lakásba. Lapunk munkatársai a helyszínen jártak, itt találkoztak a házaspár lányával, Dórival, aki épp a véres lakást takarította, a betört bejárati ajtó mögött.

Ebben a házban ölt a feleséggyilkos / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Kelenföldi túszdráma: sosem látott fotók az akcióról – Galéria

Felfokozott hangulat, állig felfegyverkezett TEK-esek – így zajlott április 25-én szombaton a kelenföldi túszdráma, az Etele úton. Páncélozott autóval, pajzzsal érkeztek a Terrorelhárítási Központ szakemberei. Velük együtt pedig mesterlövészek is kivonultak. Mutatjuk a helyszínről a legjobban sikerült képeket!