Holttestet találtak az elmerült autóban; kiderült, mire játszik Till Tamás feltételezett gyilkosa

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 16:45
Sosem látott képek kerültek ki a kelenföldi túszdrámáról, Pesten pedig megtalálták az eltűnt marokkói diákot. Till Tamás jogi képviselője is megszólalt a Borsnak, miközben az egész sportvilág gyászolja az elhunyt Márkus Pétert. Ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei.

A fiatal magyar sportoló, Márkus Péter borzalmas autóbalesetben vesztette életét: egy fonyódi vizesárokba borult az autójával Fotó: 123RF

Tragédia: vizesárokba borult Márkus Péter kocsija

A baleset április 26-án, vasárnap reggel történt Fonyód külterületén: az eddigi információk szerint egy kocsit találtak egy fonyódi vizesárokban, méghozzá fejjel lefelé. Bár a tűzoltók az első riasztásra ugrottak, a fiatal sofőrt már nem lehetett megmenteni. Hamarosan kiderült, hogy az autót a fiatal magyar sportoló, Márkus Péter vezette. A pécsi PVSK-Panthers U21-es kosárlabdacsapatának 19 éves játékosát, most az egész sportág gyászolja.

Till Tamás feltételezett gyilkosa kártérítésre játszik?

Akár ki is engedhetik a börtönből, mi több kártérítést és sérelemdíjat is követelhet a bajai kisfiú megölésével vádolt Fehér János. Legalábbis az egyik forgatókönyv szerint. Lichy József, a brutálisan meggyilkolt Till Tamás szüleinek jogi képviselője minderről a Borsnak beszélt.

Így találták meg a Pesten eltűnt marokkói diákot - gyászolnak a barátok

Megtalálták az eltűnt egyetemista holttestét. Április 5-én Budapesten, a Bálna közelében eltűnt egy 26 éves marokkói származású egyetemista, Belkass Yacine. A fiatal férfi a beszámolók szerint a telefonjával a kezében a Duna irányába indult, majd nyoma veszett. Belkass Yacine a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt, aki építészmérnöki tanulmányait készült befejezni.

Megtalálták a holttestét: a család végig reménykedett, hogy jó hírt kapnak. Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Letartóztatták az egri feleséggyilkost: lányának nem volt ereje a szemébe nézni

Feleséggyilkos egri férfi került letartóztatásba, miután végzetes és egyben brutális támadást intézett felesége ellen. Ignác, az elkövető, maga értesítette a rendőrséget, de ezután már nem akarta beengedni a járőröket a lakásba. Lapunk munkatársai a helyszínen jártak, itt találkoztak a házaspár lányával, Dórival, aki épp a véres lakást takarította, a betört bejárati ajtó mögött.

Ebben a házban ölt a feleséggyilkos / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Kelenföldi túszdráma: sosem látott fotók az akcióról – Galéria

Felfokozott hangulat, állig felfegyverkezett TEK-esek – így zajlott április 25-én szombaton a kelenföldi túszdráma, az Etele úton. Páncélozott autóval, pajzzsal érkeztek a Terrorelhárítási Központ szakemberei. Velük együtt pedig mesterlövészek is kivonultak. Mutatjuk a helyszínről a legjobban sikerült képeket!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
